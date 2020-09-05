Иркутск, 5 сентября, 2020, 07:07 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев накануне, 4 сентября, побывал в Ленинском районе Иркутска, где проинспектировал ход работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Как сообщает пресс-служба областного правительства, в ходе встречи с жителями выяснилось, что стройка до сих пор не закончена. Глава региона немедленно выехал на объект. Оказалось, что его готовность достаточно высокая, но подрядчик распылил свои силы, набрав еще несколько дорогостоящих строек.

Пресс-служба правительства Иркутской области Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заставил подрядчика извиниться перед жителями Ленинского района Иркутска за срыв сроков сдачи ФОКа

Заказчиком объекта является городское управление капитального строительства. Работы начались в августе 2019 г., и ещё в феврале 2020 г. подрядчик заверял руководство области, что сдаст ФОК к 1 сентября.

«Зимой вы мне обещали, мы пожали руки, что 1 сентября этого года вы сдадите ФОК. Вы обманули не меня, вы обманули жителей 153-тысячного района Иркутска. Извинитесь перед ними на видеокамеру и назовите точную дату сдачи, я повторяю, точную дату сдачи объекта. И если вы ее нарушите, ваша компания больше никогда не будет работать в Иркутске и области», — предупредил глава региона.

Как сообщил подрядчик, ФОК вместе с благоустройством прилегающей территории будет сдан 2 октября. Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев подчеркнул, что лично проверит выполнение этого обещания и качество работ.

Еще один социально значимый объект, сроки которого сдвигались не раз, — детская поликлиника № 8 на 350 посещений в смену. Ее открытия ждут более чем 30 тыс. жителей Ленинского района. Строительство началось в 2014 году. Глава региона твердо заверил жителей, что объект со всем современным оборудованием будет сдан в следующем году.