Вашингтон, 5 сентября, 2020, 01:47 — ИА Регнум. Сумму в $300 млрд дополнительно готов выделить президент США Дональд Трамп на реализацию мер по стимулированию экономики при условии одобрения со стороны Конгресса. Об этом он заявил в ходе брифинга.

Дональд Трамп

Дональд Трамп «Мы имеем готовые $300 млрд. Все, что требуется сделать Конгрессу, это сказать: используйте их».

При этом американский лидер отметил, что он хотел сделать этот шаг без разрешения законодательного органа, но не может так поступить в рамках своих полномочий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник по экономике в Белом доме Ларри Кадлоу заявил, что власти США готовят новый пакет помощи американским авиакомпаниям, пострадавшим из-за мер по борьбе с пандемией.