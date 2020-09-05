, 01:04 — REGNUM Мирное завершение ситуации с протестами в Белоруссии невозможно, считает бывший президент Украины Леонид Кравчук. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина».

Лееонид Кравчук В.С.Білецький

Политик вновь выразил мнение о том, что белорусский президент Александр Лукашенко не оставит свой пост в связи с продолжающимися демонстрациями.

Леонид Кравчук «Я вам скажу, что Лукашенко так просто власть не отдаст. Не думаю, что мирный процесс, который начался сейчас в Белоруссии, закончится так же мирно».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа Леонид Кравчук заявил, что Александр Лукашенко настолько «пропитался» властью, что «просто так не отдаст ее», о чем уже сказал всем.

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