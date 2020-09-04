Каракас, 4 сентября, 2020, 23:41 — ИА Регнум. Новые санкции, введенные США против представителей Национального избирательного совета, являются попыткой вмешательства в декабрьские выборы в парламент Венесуэлы, сообщает МИД Боливарианской Республики в официльном заявлении, распространенном 4 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Николас Мадуро и Дональд Трамп

«Правительство Боливарианской Республики Венесуэла в очередной раз заявляет всему международному сообществу об интервенционистской агрессии Вашингтона, незаконно применяющего односторонние принудительные меры к венесуэльским демократическим институтам, пытаясь воздействовать на процесс парламентских выборов», — указано в заявлении МИД Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября минфин США заявил о введении новых персональных санкций против председателя Национального избирательного совета страны Индиры Альфонсо, члена Национального избирательного совета Хосе Луиса Гутьерреса, уполномоченного по защите интересов государства в имущественных вопросах Рейнальдо Муньоса и политика Давида де Лима.

Любая собственность фигурантов списка на территории США будет заблокирована.

Напомним, в Венесуэле с января 2019 года продолжается политический кризис, поддерживаемый США, которые пытаются поставить во главе республики своего ставленника Хуана Гуайдо.