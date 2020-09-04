Лондон, 4 сентября, 2020, 23:40 — ИА Регнум. Обе основные марки нефти за неделю торгов 31 августа — 4 сентября сильно подешевели — Brent более чем на 5%, WTI более чем на 7%.

Добыча нефти

Ноябрьские фьючерсы Brent приближаются к закрытию сессии 4 сентября в минусе на $1,62 (3,68%) и в данный момент находятся на отметке $42,45 за баррель. Дневной диапазон Brent составляет $42,30 — $44,54 за баррель.

Октябрьские фьючерсы WTI подешевели на $1,82 (4,40%), до $39,55 за баррель. Диапазон сессии WTI — от $39,35 до $41,87 за баррель.

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