Москва, 4 сентября, 2020, 23:35 — ИА Регнум. У границ России за неделю было замечено 43 иностранных самолёта-разведчика. Об этом сообщает 4 сентября официальное издание Министерства обороны «Красная звезда».

Af.mil Самолёт-разведчик E-3G Sentry AWACS

Отмечается, что за этот же период было зафиксировано три беспилотника иностранных государств, осуществлявших воздушную разведку.

Сообщается, что все объекты сопровождались российскими радиолокационными станциями. Пять раз с целью недопущения нарушения государственной границы в небо поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.

По информации Минобороны, ни в одном из случаев нарушений воздушного пространства России допущено не было.