Каракас, 4 сентября, 2020, 23:25 — ИА Регнум. Восемь новых министров назначены в правительство Венесуэлы, написал президент этой страны Николас Мадуро в Twitter.

Jonathan Alvarez C Флаг Венесуэлы

Так, министром экологического развития горнорудной промышленности назначен Магали Хосефину Энрикес Гонсалес, министром связи и информации — Фредди Альфред Назарет Наньес Контрерас, министром по делам молодёжи и спорта — Мервин Энрике Малдонадо Урданета.

Кресло министра по делам женщин и равенства полов заняла Каролис Элена Перес Гонсалес, министром по вопросам коммун и общественных движений стал Норис Эррера Родригес, министром городского сельского хозяйства — Грейсис Даямни Барриос Прада.

Мирелис Сулай Контрерас Морено назначен министром по делам тюрем, а Ямилет Мирабаль де Чирино возглавит министерство по делам индейских народов.

Хосе Аделино Орнеласа Феррейру получил место начальника штаба главнокомандующего ВС Венесуэлы. Эти перестановки связаны с тем, что занимавшие вышеуказанные должности люди баллотируются в парламент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы в Национальную ассамблею Венесуэлы состоятся 6 декабря 2020 г.

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