Лос-Анджелес, США, 4 сентября, 2020, 23:23 — ИА Регнум. Премьеру фильма «Чудо-женщина 1984» могут вновь перенести на более поздний срок. Об этом 4 сентября сообщил портал Screen Rant.

Цитата из к/ф «Чудо-женщина 1984». Реж. Пэтти Дженкинс. 2020. США, Южная Корея, Испания

Во время беседы с журналистами генеральный директор Warner Bros. Энн Сарнофф сказала, что компания пока ещё прорабатывает стратегию дистрибуции всех её фильмов в изменившихся обстоятельствах.

«Некоторые фильмы заслуживают показа на большом экране. Я считаю, что «Чудо-женщина» — один из них», — сказала Сарнофф.

Напомним, в августе 2020 года финансовый директор AT&T (материнская компания по отношению к Warner Bros.) Джон Стивенс дал понять, что премьеры фильмов «Чудо-женщина 1984» и «Дюна» могут быть отложены. После этого некоторые СМИ предположили, что новый фильм про Чудо-женщину может занять место «Дюны», премьера которой запланирована на декабрь 2020 года.