Копенгаген, 4 сентября, 2020, 23:07 — ИА Регнум. Дания будет настаивать на составлении нового списка санкций против России из-за ситуации с блогером Навальным, заявил 4 сентября глава датского МИД Йеппе Кофод по итогам встречи представителей стран-членов Североатлантического альянса.

(сс) European Parliament Йеппе Кофод

«Союзники по НАТО едины в осуждении чудовищной атаки с применением нервно-паралитического яда в отношении Навального. Должно быть оказано сильное международное давление, чтобы обеспечить раскрытие правды и торжество справедливости. Дания будет добиваться этого в ЕС и международных организациях. Санкции должны быть на столе», — написал Кофод на своей странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навальный был отравлен субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок».

Напомним, Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ и резкое понижение уровня сахара в крови. Никаких ядов в крови и моче Навального найдено не было.

После того как Навального доставили персональным самолетом в Германию, правительство ФРГ заявило о его отравлении боевым веществом «Новичок».

Никаких фактов и доказательств представлено не было.