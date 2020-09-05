Белград, 5 сентября, 2020, 08:00 — ИА Регнум. После переговоров в Вашингтоне и подписания экономического соглашения Белграда и Приштины 4 сентября Палестина резко отреагировала на решение Сербии о перемещении своего посольства в Иерусалим.

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Как сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz 4 сентября, секретарь Организации Освобождения Палестины Саеб Эрекат обрушился с резкой критикой на президента Сербии Александра Вучича, принявшего решение перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим, заявив, что это делает Палестину жертвой переизбрания президента США Дональда Трампа.

«Палестина стала жертвой предвыборных амбиций президента Трампа, чья команда предпринимает всяческие меры, независимо от того, насколько это может быть пагубно для мира во всём мире. И всё это ради переизбрания в ноябре», — отметил Саеб Эрекат.

«И здесь, как и в соглашении между ОАЭ и Израилем, речь идет не о мире на Ближнем Востоке», — добавил он.