Порошенко добавлен в санкционный список России
Москва, 4 сентября, 2020, 22:44 — ИА Регнум. Санкционные списки России пополнились рядом украинских персон, сообщается 4 сентября на официальном портале правовой информации.
В частности, специальные экономические санкции введены в отношении 5-го президента Украины Петра Порошенко.
Добавлен в списки также Святослав Вакарчук — экс-глава украинской партии «Голос» и Михаил Волынец, возглавляющий украинский Независимый профсоюз горняков.
Упоминаются и советник первого украинского вице-премьера Степан Кубив, а также депутат Рады Кира Рудик.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 3 сентября, Порошенко заявил, что страны мира должны ввести против России санкции из «отравление» блогера Алексея Навального.
Читайте подробнее:Порошенко призвал ввести санкции против РФ из-за «покушения» на Навального