Москва, 4 сентября, 2020, 22:44 — ИА Регнум. Санкционные списки России пополнились рядом украинских персон, сообщается 4 сентября на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

В частности, специальные экономические санкции введены в отношении 5-го президента Украины Петра Порошенко.

Добавлен в списки также Святослав Вакарчук — экс-глава украинской партии «Голос» и Михаил Волынец, возглавляющий украинский Независимый профсоюз горняков.

Упоминаются и советник первого украинского вице-премьера Степан Кубив, а также депутат Рады Кира Рудик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 3 сентября, Порошенко заявил, что страны мира должны ввести против России санкции из «отравление» блогера Алексея Навального.

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