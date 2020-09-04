Белград, 4 сентября, 2020, 22:43 — ИА Регнум. Сербия 4 сентября подписала двухстороннее соглашение с США по Косово и Метохии. Об этом заявил президент страны Александр Вучич после церемонии подписания соглашения с президентом Дональдом Трампом в Белом доме в Вашингтоне.

После подписания соглашения

«Это двухстороннее, а не трехстороннее соглашение, и это важная разница. Третья сторона в данном случае не признана как субъект международного права, и это для нас было чрезвычайно важно», — передает телеканал РТС слова Вучича.

Сербский лидер отметил, что его страна дорожит подписанным соглашением. «Этим соглашением мы напрямую урегулируем отношения с самым влиятельным или с одним из самых влиятельных государств мира. В нем мы коснулись прежде всего экономических, а не крайне болезненных для нашей страны политических вопросов», — добавил он.

При этом Вучич подчеркнул, что албанская сторона также подписала с США двухстороннее соглашение, оба документа содержат 16 пунктов, и содержание этих пунктов отличается в сербско-американском и сербско-албанском варианте соглашения.

Вучич рассказал, что албанская делегация больше всего настаивала на том, чтобы окончательный текст соглашения содержал спорный десятый пункт, в котором говорится о взаимном признании Сербии и Косово.

«Этого десятого пункта уже нет, граждане Сербии могут вздохнуть с облегчением», — сказал Вучич.

Он сообщил, что сербская делегация договорилась с американской стороной об открытии канцелярии Корпорации по финансированию международного развития США в Белграде. «Этой канцелярии нет в Приштине или в любой другой стране региона, я этим горжусь», — добавил он. По мнению лидера Сербии, это будет ясным сигналом для всех кредиторов и инвесторов, как американских, так и западноевропейских, чтобы они вкладывали средства в его страну.

Вучич также упомянул совместную с США реализацию важных инфраструктурных проектов — строительство магистральной дороги до Приштины, которая должна соединиться с трассой Ниш-Плочник, строительство которой финансирует ЕС. «Благодаря этому сербам из региона Косовско — Поморавле или Сириничка жупа легче будет добираться до центральной Сербии», — полагает он. По словам Вучича, инфраструктурные проекты поддержат американские финансовые корпорации и экспортный банк США.

Вучич рассказал о том, что албанская сторона была против присоединения к инициативе о создании так называемого мини-Шенгена между Сербией, Албанией и Македонией, но в итоге соглашение, которое они подписали с США все-таки содержит этот пункт. «Почему это для нас важно? Мы получим единый рынок, и сюрпризов наподобие введения пошлин уже не будет. Мы обеспечим свободный проток товаров, капитала, услуг», — уточнил президент, добавив, что сербская экономика потеряла полмиллиарда евро за один год, в течение которого действовали стопроцентные пошлины Приштины на сербские товары.

Для создания мини-Шенгена, продолжил Вучич, важно то, что стороны договорились о взаимном признании дипломов и профессиональных сертификатов. Он напомнил, что Приштина долго не соглашалась на это, так как Университет в Косовской Митровице она считает своим, в то время как он является частью сербской системы высшего образования.

«Также в соглашении говорится о том, что Сербия диверсифицирует источники энергоснабжения. От нас требовали взять на себя обязательство советоваться по поводу того, у кого и что мы будем покупать. Мы на это не согласились. В любом случае, мы должны работать над диверсификацией источников энергии, но мы не можем согласиться с тем, чтобы по чей-то указке покупать более дорогой газ», — заявил Вучич.

Президент Сербии также отметил, что сербская сторона согласилась с тем, чтобы Департамент по энергетике США представил технико-экономическое обоснование, на основании которого будут разделены между сербской и албанской стороной энергетические ресурсы озера Газиводе. «Почему албанцы сильно возражали против этого? Потому что сейчас у нас нет даже одного киловатта электричества от этой гидроэлектростанции. Важно, чтобы американцы сделали это обоснование, и чтобы мы могли получить часть ресурсов», — пояснил он.

По словам президента, сербская сторона также обязалась покупать оборудование для мобильной сети 5G «от надежных поставщиков».

И Белград, и Приштина ужесточат в своих аэропортах контроль безопасности — по словам Вучича, это важно для того, чтобы в будущем Сербия могла обсуждать с США введение безвизового режима.

Вучич отметил, что важным пунктом для защиты сербских святынь на территории Косово и Метохии является то, что США будут контролировать применение судебных решений, касающихся Сербской православной церкви на территории края.

«Мы также договорились о том, что в течение года Приштина не будет требовать вступления в международные организации, а Белград не будет лоббировать отмену признания независимости Косово», — добавил сербский лидер.

Вучич отметил, что Сербия согласилась работать над декриминализацией гомосексуальности, и что она, по настаиванию США, осудит организацию Хезболла.

«Есть еще последний пункт, касающийся Израиля, вокруг которого мы жестко спорили с нашими хозяевами. Они полагали, что мы должны призвать Израиль признать независимое Косово. Мы сказали, что мы не сможем этого сделать —, это обрушит всю нашу политику… Тогда мы сделали следующее: предложили подписать два соглашения. Если Приштина и Израиль договорятся, это их дело. Но в этом соглашении, которое мы подписали с США, мы предложили Израилю перенести свое посольство к ним, если они будут уважать Сербию. Израиль — суверенное государство, и мы не можем на него влиять», — подытожил Александр Вучич.

Напомним, что в тексте соглашения, подписанного между Сербией и США, который сразу же после подписания стал доступен мировым СМИ, говорится, что Белград обязался перенести посольство в Иерусалим до 1 июля 2021 года. В соответствующем пункте не оговариваются те условия, о которых в заявлении сербским СМИ говорил президент Вучич.