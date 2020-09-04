США ввели новые санкции против чиновников Венесуэлы
Вашингтон, 4 сентября, 2020, 22:32 — ИА Регнум. Министерство финансов США внесло в санкционный список ещё четверых чиновников и политиков Венесуэлы, 4 сентября сообщает агентство Reuters.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Американские санкции
Санкции введены, в частности, против Индиры Альфонсо и Хосе Гутьерреса, членов наблюдательного совета по предстоящим общенациональным выборам в Венесуэле.
«Коррумпированный режим Мадуро пытается захватить контроль над Национальным собранием Венесуэлы путем фальсификации выборов», — заявил в связи с введением санкций министр финансов США Стивен Мнучин.
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