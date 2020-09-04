Вашингтон, 4 сентября, 2020, 22:32 — ИА Регнум. Министерство финансов США внесло в санкционный список ещё четверых чиновников и политиков Венесуэлы, 4 сентября сообщает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американские санкции

Санкции введены, в частности, против Индиры Альфонсо и Хосе Гутьерреса, членов наблюдательного совета по предстоящим общенациональным выборам в Венесуэле.

«Коррумпированный режим Мадуро пытается захватить контроль над Национальным собранием Венесуэлы путем фальсификации выборов» , — заявил в связи с введением санкций министр финансов США Стивен Мнучин.

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