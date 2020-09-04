Москва, 4 сентября, 2020, 22:28 — ИА Регнум. Восемь российских истребителей поднимались на перехват трёх стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США над нейтральными водами Чёрного моря. Об этом сообщили 4 сентября в Центре управления обороной России.

U.S. Air Force Стратегический бомбардировщик B-52H

По информации ведомства, российскими средствами контроля воздушного пространства были обнаружены три воздушные цели, приближавшиеся к государственной границе России.

В целях недопущения нарушения границы в небо были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа.

Сообщается, что после удаления американских самолетов от границы, российские истребители вернулись на аэродромы базирования.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что все полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.