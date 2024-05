Вашингтон, 4 сентября, 2020, 22:06 — ИА Регнум. Агент Чедвика БоузманаМайкл Грин объяснил, почему покойный актёр не хотел расказывать о том, что страдает от онкологического заболевания. Об этом 4 сентября сообщил портал We Got This Covered.

Gage Skidmore Чедвик Боузман

Во время интервью журналистам Грин сказал: мать Боузмана всегда говорила сыну, что люди не должны из-за него ссориться. Он также отметил, что актёр, зная о том, что такое шоу-бизнес, был «очень, очень закрытым человеком»

Он также сообщил, что актёр испытывал действительно сильную боль во время съёмок своей последней картины Ma Rainey's Black Bottom, но превозмогал её, поскольку ему очень нравился проект и нравилось работать с Дензелом Вашингтоном.

«Он не собирался позволить этой болезни помешать ему рассказывать эти удивительные истории и показывать свое искусство в расцвете сил», — сказал Грин.

Ранее студия Marvel выложила в сеть картину, которую в память о Чедвике Боузмане написал руководитель отдела визуального развития компанииРайан Майнердинг. Стоит отметить, что ни один коллега Боузмана не знал о его заболевании до дня смерти актёра.