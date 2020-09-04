Гавана, 4 сентября, 2020, 22:00 — ИА Регнум. На Кубе встретили иностранных туристов, впервые за несколько месяцев после карантина из-за эпидемии коронавируса, 4 сентября сообщает Prensa Latina.

Bud Ellison Лица Гаваны

Самолет Air Canada прибыл в аэропорт Кайо-Коко, и перед трапом самолета расстелили красную ковровую дорожку. Air Canada Vacations обещает летать на Кубу еженедельно.

Канада долгое время являлась главным источником туристов для Кубы, в 2019 году на нее пришлось 1,1 млн из 4,2 млн прибывших туристов.

Читайте также:Президент Кубы открыл XXXVII Международную гаванскую ярмарку