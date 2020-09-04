Ростов-на-Дону, 4 сентября, 2020, 21:56 — ИА Регнум. Ростовская область получит федеральную поддержку в строительстве нового хирургического корпуса областной детской клинической больницы. Об этом заявила прибывшая с рабочей поездкой на Дон 4 сентября вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

Как отметил глава региона Василий Голубев, проект строительства нового корпуса прошёл экспертизу. Власти готовы к его реализации.

«Я очень приветствую этот центр, который вы задумали. Я знаю, что ваши коллеги сотрудничали с центром Димы Рогачева, это даже напоминает этот центр. Учитывая чрезвычайную важность для нашей страны оказания помощи таким детям, мы на федеральном уровне это рассмотрим — с тем, чтобы поддержать Ростовскую область в создании такого учреждения на юге России», — сказала Голикова.

Проект строительства предполагает создание нового шестиэтажного хирургического центра инновационных технологий на 280 мест. Здесь также пересмотрены койки трансплантации костного мозга.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» проводится капитальный ремонт поликлинического отделения больницы. На эти цели направлено почти 97 млн рублей.