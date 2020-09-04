Киев, 4 сентября, 2020, 21:45 — ИА Регнум. Стратегические бомбардировщики ВВС США В-52 в сопровождении украинских истребителей Су-27 и МиГ-29 впервые прошли в воздушное пространство Украины, сообщает 4 сентября Департамент стратегических коммуникаций министерства обороны Украины.

PACAF Пилот бомбардировщика B-52 ВВС США

«Американские стратегические бомбардировщики сопровождают истребители бригад тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины Су-27 и МиГ-29», — отмечает украинское военное ведомство.

Взлетевшие с авиабазы Ферфорд в Британии бомбардировщики пролетели над территорией Европы до восточной польской границы, а затем в сопровождении истребителей ВВС Украины прошли до побережья Азовского моря и обратно.

Украинское минобороны отмечает, что такое «патрулирование» может продолжиться и в дальнейшем.

Справка ИА REGNUM: стратегические бомбардировщики ВВС США В-52 способны нести ядерное оружие, в том числе крылатые ракеты с ядерными боеголовками.