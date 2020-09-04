Иран, 4 сентября, 2020, 21:36 — ИА Регнум. Взрыв баллона с хлором произошёл 4 сентября в иранской провинции Илам, сообщает Tasnim.

Luc Viatour Взрыв

По словам главы региона Ильяса Фаттахи, пострадали 120 человек. Причины взрыва пока не установлены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня резервуар с техническим газом взорвался недалеко от одного из объектов иранского минобороны.

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