На западе Ирана взорвался баллон с хлором, больше ста человек пострадали
Иран, 4 сентября, 2020, 21:36 — ИА Регнум. Взрыв баллона с хлором произошёл 4 сентября в иранской провинции Илам, сообщает Tasnim.
Luc Viatour
Взрыв
По словам главы региона Ильяса Фаттахи, пострадали 120 человек. Причины взрыва пока не установлены.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня резервуар с техническим газом взорвался недалеко от одного из объектов иранского минобороны.
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