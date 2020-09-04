Белград, 4 сентября, 2020, 21:13 — ИА Регнум. Сербы добились того, что из соглашения с Косово был убран пункт об обязательствах Белграда покупать дорогой газ (по предлогом диверсификации) вместо российского, передаёт 4 сентября TV Pink.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Комментируя итоги переговоров, завершившихся сегодня, 4 сентября, в Вашингтоне, сербский президент Александр Вучич заявил:

«Мы должны были дать обязательства, от кого и что мы будем покупать. Мы на это не согласились, мы в любом случае должны заниматься диверсификацией, но чтобы нам кто-то говорил, что мы должны покупать дорогой газ вместо дешёвого, на это мы не могли согласиться».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вучич также заявил, что сербы на переговорах в США отказались признавать независимость Косово. При этом они подписали с косовской стороной соглашение о нормализации экономических отношений.