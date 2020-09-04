Рим, 4 сентября, 2020, 20:50 — ИА Регнум. Сложившаяся в Италии ситуация, при которой власти страны до сих пор не продлили трудовые соглашения с 60 тысячами школьных учителей, совершенно недопустима, заявил в пятницу, 4 сентября, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини.

Пустой школьный класс

Подготовка к учебному году, который должен начаться через неделю, проходит хаотически, отметил Сальвини: вторая серьезная проблема — неготовность школьных помещений к проведению занятий по установленным правительством правилам.

Действующий министр образования Лючия Адзолина — «наименее компетентный министр за несколько последних десятилетий», и это вызовет серьезные проблемы у восьми миллионов школьников и студентов Италии, добавил политик.

Занятия в школах Италии предполагается возобновить 14 сентября. Предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагается, что все ученики будут носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов.