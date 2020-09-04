Вашингтон, 4 сентября, 2020, 20:34 — ИА Регнум. Соглашение о нормализации экономических отношений подписали Сербия и Косово, передаёт 4 сентября TV Pink.

Подписание Соглашения о нормализации экономических отношений между Сербией и Косово. 4 сентября 2020 года, Вашингтон

Договорённость была достигнута на переговорах в США, куда с этой целью на два дня приехали сербский президент Александр Вучич и косовский премьер-министр Авдулла Хоти.

Соглашение Белград и Приштина заключили при посредничестве американской стороны. На церемонии присутствовал президент Штатов Дональд Трамп.

Комментируя этот результат переговоров, сербский министр иностранных дел Ивица Дачич заявил:

«Соглашение подписано, подписание состоялось в Овальном кабинете».

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Ранее о достигнутом между Белградом и Приштиной экономическом соглашении сообщил Трамп. Переговоры стартовали накануне, 3 сентября, и завершились сегодня.