Лос-Анджелес, США, 4 сентября, 2020, 20:33 — ИА Регнум. В сеть выложили первый трейлер будущего фильма «Обратная тропа» (The Comeback Trail). Ролик был опубликован 4 сентября на YouTube-канале Skewed and Reviewed Gareth Von Kallenbach.

Цитата из к/ф «Обратная тропа». Реж. Джордж Галло. 2020. США Роберт Де Ниро

Картина представляет собой ремейк одноимённой комедии 1982 года. В ней снялись такие известные актёры, как Роберт де Ниро, Морган Фримен, Томми Ли Джонс, Эмиль Хирш и Эдди Гриффин. Премьера фильма в США состоится 13 ноября 2020 года.

По сюжету два кинопродюсера, которые должны деньги мафии, придумывают схему, в случае реализации которой они получат страховку за смерть главного актёра на съёмочной площадке. Снял картину режиссёр Джордж Галло.