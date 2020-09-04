Милан, Италия, 4 сентября, 2020, 20:22 — ИА Регнум. Администрация Милана выставила кандидатуру города на конкурс на размещение единого трибунала ЕС по патентам, передает Sky в пятницу, 4 сентября.

Conte di Cavour Милан

Размещение суда в Милане поможет Италии внести вклад в продолжение развития Евросоюза, сказано в опубликованных администрацией документах.

Одновременно с этим власти Турина выставили кандидатуру города на конкурс на размещение главного офиса итальянского Института искусственного интеллекта. Между двумя новыми учреждениями в двух городах, расположенных в непосредственной близости друг от друга, должна возникнуть «стратегическая конвергенция», полагают чиновники.