Москва, 4 сентября, 2020, 20:59 — ИА Регнум. Сегодня стало известно, что Сбербанк планирует реорганизовать департамент ПАО Сбербанк Sber Digital Auto, превратив его в дочернюю компанию Sber Automotive Technologies (SberAutoTech). Такая трансформация будет проведена в соответствии с ранее принятой банком стратегией развития автомобильных цифровых платформ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сбербанк

Генеральный директор компании SberAutoTech уже выбран. Им станет руководитель департамента Sber Digital Auto Андрей Василевский.

Департамент Sber Digital Auto был организован в Сбербанке не так давно — в апреле 2019 года для создания технологической инфраструктуры для проектирования и развития автомобильных сервисов в экосистеме Сбербанка.

Перед новой дочерней компанией стоят амбициозные задачи — создание новой платформы для автономных средств передвижения, а также автомобильной операционной системы, включающей в себя продукты и сервисы, позволяющие существенно повысить безопасность и комфорт водителей и пассажиров.

В планах Sber Digital Auto стоит выпуск первых беспилотных автомобилей на дороги общего пользования уже в конце 2020 — начале 2021 года. В 2021 году начнется тестовая эксплуатация решений на базе автомобильной операционной системы компании.

Вот как комментирует появление новой компании Давид Рафаловский, руководитель блока «Технологии», СТО и исполнительный вице-президент Сбербанка:

« Мы приняли решение инвестировать в создание умного цифрового транспорта нового типа, удобного и надежного. Умный цифровой транспорт — важное направление развития и необходимая часть экосистемы Сбера, так как с традиционным транспортом происходят стремительные изменения: все больше и больше автомобилей и других средств передвижения подключено к сети Интернет, что позволяет создавать большое количество сервисов и приложений, улучшающих опыт для водителей и пассажиров ».

Андрей Василевский, также сделал заявление по поводу ожидаемых продуктов Sber Digital Auto:

« Сбер создает автомобильную платформу, позволяющую обеспечить дистрибуцию российских технологий в автомобили. Это и умные помощники водителя, и беспилотные технологии, и стандарты взаимодействия с умной дорогой. Экосистема Сбера предоставляет уникальные возможности для развития данного направления ».

Ранее сообщалось, что дочернее предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies Cognitive Pilot стало разработчиком технологии искусственного интеллекта, который используется в российских поездах. Тестирование модернизированных железнодорожных составов проводилось 2 сентября этого года.