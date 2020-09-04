Сбербанк разработает свою операционную систему для беспилотного транспорта
Москва, 4 сентября, 2020, 20:59 — ИА Регнум. Сегодня стало известно, что Сбербанк планирует реорганизовать департамент ПАО Сбербанк Sber Digital Auto, превратив его в дочернюю компанию Sber Automotive Technologies (SberAutoTech). Такая трансформация будет проведена в соответствии с ранее принятой банком стратегией развития автомобильных цифровых платформ.
Генеральный директор компании SberAutoTech уже выбран. Им станет руководитель департамента Sber Digital Auto Андрей Василевский.
Департамент Sber Digital Auto был организован в Сбербанке не так давно — в апреле 2019 года для создания технологической инфраструктуры для проектирования и развития автомобильных сервисов в экосистеме Сбербанка.
Перед новой дочерней компанией стоят амбициозные задачи — создание новой платформы для автономных средств передвижения, а также автомобильной операционной системы, включающей в себя продукты и сервисы, позволяющие существенно повысить безопасность и комфорт водителей и пассажиров.
В планах Sber Digital Auto стоит выпуск первых беспилотных автомобилей на дороги общего пользования уже в конце 2020 — начале 2021 года. В 2021 году начнется тестовая эксплуатация решений на базе автомобильной операционной системы компании.
Вот как комментирует появление новой компании Давид Рафаловский, руководитель блока «Технологии», СТО и исполнительный вице-президент Сбербанка:
Андрей Василевский, также сделал заявление по поводу ожидаемых продуктов Sber Digital Auto:
Ранее сообщалось, что дочернее предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies Cognitive Pilot стало разработчиком технологии искусственного интеллекта, который используется в российских поездах. Тестирование модернизированных железнодорожных составов проводилось 2 сентября этого года.