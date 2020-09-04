Москва, 4 сентября, 2020, 19:40 — ИА Регнум. Государству и обществу предстоит решить очень сложную задачу — психологические и патопсихологические последствия длительной самоизоляции. Об этом 4 сентября ИА REGNUM заявил депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»), комментируя информацию о том, что в Красноярске задержали школьника, готовившего теракт в одном из учебных учреждений города.

Александра Майер ИА REGNUM День знаний

«Люди испытали сильнейший стресс, для многих стрессовая ситуация все еще продолжается — прежде всего, из-за потери работы, снижения уровня доходов и других ограничений возможностей. Помимо экономических проблем, массовая самоизоляция спровоцировала немало семейных конфликтов и изменила жизненный уклад. Как известно, эмоциональное и психическое истощение долго восстанавливается. В таком состоянии человек очень легко может стать жертвой манипуляторов, в том числе стремящихся удовлетворять свои потребности — политические или психиатрические — через терроризм», — подчеркнул Ионин.

Он напомнил, что 3 сентября в России вспоминали трагедию в Беслане — это 2004 год. «В то время сплошь и рядом была угроза терактов, и мы жили в той кошмарной реальности. Сегодня мы, слава богу, живем в другой реальности — когда даже упоминание о теракте является каким-то вопиющим случаем. Каждое действие в этом контексте рассматривается буквально под микроскопом. Почти все истории, слава богу, оказываются хулиганством», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что сейчас в России терроризм — это уже пережиток прошлого. «Мы отвыкли от угрозы терактов, и это хорошо, потому что жизнь в страхе мешает развитию и созиданию. Однако социальная база для таких персонажей, которые что-то хотят свои политические или психологические проблемы решить за счет жертв, пока все же имеется. И тут надо держать ситуацию на контроле, не расслабляться. Необходимо обращать внимание на социальные аспекты, которые потенциально могут быть использованы политическим терроризмом», — добавил Ионин.

Напомним, что 4 сентября появилась информация, что ФСБ задержала 11 школьников, готовивших теракты к 1 сентября.

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