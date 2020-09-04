Лос-Анджелес, США, 4 сентября, 2020, 19:40 — ИА Регнум. Фильм «Вспомнить всё» Пола Верховена, в котором главную роль исполнил Арнольд Шварценеггер, получит 4K-версию. Об этом 4 сентября сообщил портал Comicbook.

Цитата из к/ф «Вспомнить всё». Реж. Пол Верховен. 1990. США, Мексика

В США 8 декабря 2020 года будет выпущено три версии картины: стандартная, вариант SteelBook и Collector's Edition. Отмечается, что за процессом реставрации следил сам Пол Верховен.

В издание также будут включены несколько короткометражных фильмов, аудиокомментарии Шварценеггера и Верховена, официальный трейлер для кинотеатров, документальные картины и другой контент.

Премьера «Вспомнить всё» (Total Recall) в США состоялась 1 июня 1990 года. При бюджете $65 млн фильм собрал в мировом прокате $261,3 млн. В его основу лёг фантастический рассказ писателя Филипа Дика «Мы вам всё припомним».