Снежинск, Челябинская область, 4 сентября, 2020, 19:37 — ИА Регнум. В школе №126 города Снежинска Челябинской области оказалось сорвано начало учебного года. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пустой класс

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По данным ведомства, здание не было готово к 1 сентября. Причиной стало несвоевременное выполнение подрядчиком электромонтажных работ. Руководство школы со своей стороны не обеспечило должного контроля за соблюдением контракта.

Директору ООО и главе Снежинского городского округа прокурор внёс представление об устранении нарушений закона. А главе городского управления образования и директору школы объявлены предостережения. А пока ученики со 2 сентября начали учебный год в других образовательных учреждениях.