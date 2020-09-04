Берлин, 4 сентября, 2020, 19:13 — ИА Регнум. Обвинения Берлина в адрес Москвы в «отравление» российского блогера Алексея Навального стало поводом в Германии к атакам на «Северный поток-2».

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток — 2

Так, Фридрих Мерц, претендующий на должность лидера германского Христианско-демократического союза, в интервью Bild заявил, что «после покушения на отравление Навального Европа должна сейчас отреагировать».

Мерц «Предлагаю ввести немедленное двухлетнее замораживание строительства, то есть мораторий».

Эти два года позволят ЕС, отмечает инициатор срыва работы графика газопровода, «сократить свою зависимость от российских нефти и газа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Христианско-демократический союз сразу после заявления об «отравлении» Навального «ядом из группы «Новичок» предложил обсудить вопрос антироссийских санкций.

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