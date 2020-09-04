Рим, 4 сентября, 2020, 18:57 — ИА Регнум. Италия должна получить ресурсы, предлагаемые ЕС в рамках «европейского механизма стабильности», заявил в пятницу, 4 сентября, лидер Демократической партии Италии (входит в правящую коалицию) Никола Дзингаретти.

david baxendale.com Флаги Италии и ЕС

Премьер-министр Джузеппе Конте должен как можно быстрее согласовать соответствующее решение, получение этих средств поможет Италии в том числе в сфере здравоохранения, отметил лидер либералов.

Ранее итальянские оппозиционеры выступили категорически против принятия этого вида «помощи» ЕС. По их оценке, в нынешней ситуации брать огромные средства в кредит — значит «сдавать Италию в ипотеку».

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