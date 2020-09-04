ДТП с автобусом и машиной скорой помощи произошло на севере Москвы
Москва, 4 сентября, 2020, 18:56 — ИА Регнум. По меньшей мере два человека пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля скорой помощи 4 сентября на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Машина скорой помощи
По информации ведомства, инцидент произошёл на улице Онежская. «В результате столкновения автомобиля скорой помощи и автобуса два человека получили телесные повреждения», — отметили в пресс-службе.
Как сообщили журналистам в департаменте транспорта Москвы, по предварительным данным, автомобиль скорой помощи ехал с нарушением правил дорожного движения.
Пострадавших в настоящее время осматривают медики, на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.