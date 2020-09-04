Анкара, 4 сентября, 2020, 18:56 — ИА Регнум. Руководство турецкого «Бешикташа» сделало мадридскому «Атлетико» на предмет трансфера 32-летнего форварда сборной Хорватии Николы Калинича, контракт которого с «матрасниками» рассчитан до середины 2021-го года.

Fanny Schertzer Никола Калинич

В прошлом сезона Калинич выступал за «Рому» на правах аренды. В 15-ти матчах итальянской Серии А хорват отметился пятью забитыми мячами и голевой передачей.