Берлин, 4 сентября, 2020, 18:47 — ИА Регнум. Отравление российского блогера Алексея Навального преследовало цель закрыть ему рот, считает германский президент Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает 4 сентября Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Kleinschmidt Франк-Вальтер Штайнмайер

Штайнмайер повторил формулировку, с которой федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выступила в день сообщения об «отравлении» Навального «ядом из группы «Новичок»: «Навального отравили, преследуя цель заставить замолчать».

Штайнмайер «И в данном случае было совершено преступление, ответственных за которое следует искать только в России».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Берлин так и не предоставил Москве данных, подтверждающих версию отравления Навального. В Германии российский блогер находится с 22 августа 2020 г.