Ростов-на-Дону, 4 сентября, 2020, 18:43 — ИА Регнум. Площадь лесного пожара в Тарасовском районе Ростовской области увеличилась до 1 тыс. 452 га. Данные, актуальные на 18:00 мск, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона 4 сентября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тлеющее дерево

В ведомстве уточнили, что борьбу с огнём ведут 492 человека, 132 единицы техники, в том числе пять вертолётов Ми-8 и самолёт-амфибия Бе-200 (данные на 13:00 мск).

«Тушение осложняет сильный ветер, способствующий быстрому распространению огня. На территории Тарасовского района продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации», — сообщили в минприроды.

Напомним, что три очага пожара из четырёх удалось локализовать.