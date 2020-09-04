Санкт-Петербург, 4 сентября, 2020, 18:36 — ИА Регнум. Смольный хочет запретить небольшим лодкам, гидроциклам, яхтам и катерам, не подлежащим государственной регистрации, проход по центральным рекам и каналам Санкт-Петербурга. Пройти в центре города по водным артериям они смогут лишь по праздникам. Об этом 4 сентября пишет издание «Деловой Петербург».

Дарья Драй ИА REGNUM 8 Речная навигация в Санкт-Петербурге

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что под маломерными подразумеваются небольшие средства передвижения по воде массой до 200 килограммов и с двигателями мощностью до 8 киловатт. А в перечень запрещенных для них водных артерий вошли: реки Мойка, Фонтанка, а также Зимняя канавка, Кронверкский пролив, Крюков канал и канал Грибоедова. Такое решение хотят принять из-за неконтролируемой аренды маломерных судов, когда к штурвалу допускаются неопытные капитаны.

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«Новые правила в первую очередь направлены на борьбу с перевозчиками, нелегально катающими туристов на малых судах», — отмечает источник.

Кроме того, зачастую управление маломерными судами передается лицам, которые не имеют опыта управления и соответствующих прав.

«Такая ситуация ведёт к нарушениям федерального и регионального законодательства и может привести к серьёзным происшествиям», — сообщают в комитете.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что в текущий момент в КОАП РФ нет статей, регулирующих правила пользования региональными водными объектами. В законе Петербурга прописана ответственность за нарушения правил пользования, но, согласно ему, полномочия по привлечению к ответственности есть только у Комтранса, сотрудники которого на воде бывают редко. Поэтому добиться исполнения будет сложно.

Кроме того, идею комитета одобряют не все, так опрошенные изданием владельцы компаний отмечают, что к штурвалу собственники маломерных судов допускают только после инструктажа и в присутствии инструктора. Кроме того, после первого спуска на воду около 70% посетителей хотят попробовать что-то ещё и идут получать права, а затем покупают свои лодки, и тем самым развивается водная индустрия.