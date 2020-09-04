Владимир, 4 сентября, 2020, 18:00 — ИА Регнум. Имя нового мэра города Владимира станет известно после 13 сентября — после того, как жители областного центра изберут новых состав совета народных депутатов, сообщает ИА REGNUM.

Анна Кумицкая @ ИА REGNUM Владимиро-Суздальский музей-заповедник

Изначально в конкурсе участвовали четыре кандидата: проректор по социальной политике и общим вопросам Владимирского государственного университета Лев Логинов, неработающий Артем Андреев, директор ООО «Издательский Дом РКФ «Томикс» Сергей Казаков и нынешний мэр Владимира Андрей Шохин. По итогам собеседования и презентации программ из конкурса выбыл Артём Андреев.

13 сентября владимирцы изберут новый состав городского совета народных депутатов, и в новом составе депутаты горсовета проголосуют за главу муниципалитета.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Андрей Шохин был назначен главой администрации Владимира в 2011 году