Ворсино, Калужская область, 4 сентября, 2020, 18:22 — ИА Регнум. На территории особой экономической зоны производственного-промышленного типа «Калуга» компания ООО «ЦИЛИНДЕРСРУС» намерена построить завод по производству портальных и горизонтальных фрезерных обрабатывающих центров. Об этом 4 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru На церемонии подписания соглашения о намерениях в сфере реализации проекта строительства завода

Предприятие планируется разместить на земельном участке площадью 6,41 га. Объем инвестиций в проект составит около одного миллиарда рублей. На заводе будет создано 100 рабочих мест. Реализовывать проект помогут компании из Чехии и станкостроительный ВУЗ России — МГТУ «СТАНКИН». На будущем заводе также планируется производить оборудование для транспортировки и распределения компримированного (сжатого) природного газа и оборудование для молочно-товарных комплексов, в настоящее время импортируемое из Чехии.

Компания ООО «ЦИЛИНДЕРСРУС» занимается производством компонентов и оборудования для газомоторной инфраструктуры. За период работы компании в России общий оборот составил более 100 млн рублей. Было произведено несколько десятков блоков аккумуляторов газа (систем баллонов высокого давления, установленных на несущей раме). Основными потребителями продукции являются страны Европы и Ближнего Востока.