Москва, 4 сентября, 2020, 17:38 — ИА Регнум. Особенности конституционного устройства США не позволяют президенту контролировать деятельность местных органов правопорядка. Об этом 4 сентября заявил политолог Дмитрий Дробницкий на телеканале «Россия 24».

(сс) Governor Tom Wolf Губернатор Пенсильвании Том Вульф с протестующими

«Федеральная власть может только призывать к закону и порядку, и никак закон и порядок навести не может. Эта проблема — родимое пятно США, их конституционного договора, где охрана правопорядка осуществляется именно местными властями, властями штатов», — заявил Дробницкий.

Таким образом, Трамп пытается повлиять на власти штатов с помощью федерального финансирования.

«Все те губернаторы, которые стояли ему в оппозиции, меры городов, очень либеральных городов, где они зажимали полицию, где они требовали вставать её на колени, где потворствовали и даже финансировали некоторые из экстремистских организаций, которые организовывали там погромы… вот эти города могут быть лишены федерального финансирования, федеральных грантов, если моментально не наведут порядок», — указал Дробницкий.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал меморандум о лишении государственного финансирования в отношении ряда американских городов, которые недостаточно эффективно борются с массовыми беспорядками.