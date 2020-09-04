Тамбов, 4 сентября, 2020, 17:35 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сегодня, 4 сентября, провел в Мичуринске совещание по развитию тамбовского АПК, где дал высокую оценку перспективам пищевой и перерабатывающей промышленности региона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и губернатор Александр Никитин посетили в Мичуринском районе строительную площадку, где возводится одна из крупнейших в России теплиц по выращиванию овощей

В Мичуринском государственном аграрном университете состоялась рабочая встреча министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева с главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным, после которой министр провел совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса региона. Участники совещания обсудили перспективы отраслей растениеводства и животноводства в Тамбовской области, вопросы комплексного развития сельских территорий, поддержки малого и среднего агробизнеса, цифровизации АПК и другие темы.

По словам Дмитрия Патрушева, сегодня в Тамбовской области уже собрано 4,2 млн тонн зерна, это новый рекорд. Он отметил динамичное развитие животноводческой отрасли, благодаря чему удалось выйти на второе место в России по производству мяса. Наблюдается рост по всем основным направлениям в пищевой и перерабатывающей промышленности. В 2020 году, по словам министра, у региона есть все шансы сохранить лидирующие позиции в производстве продовольствия, а также в его экспорте. Установленный на 2020 год показатель экспорта в 124,1 млн долларов уже перевыполнен на 71%.

Успехам АПК области способствует расширение господдержки, за которое Александр Никитин и поблагодарил Дмитрия Патрушева.

«Драйвером успешного развития АПК на тамбовской земле стала государственная поддержка по всем направлениям. Много вложений сделано в инфраструктуру, без которой не смогли бы сформироваться крупные производственные площадки. В этом году в отрасль направлен значительный объем государственной поддержки из федерального бюджета. Соответственно, и отдача серьезная. Мы — за современные технологии в АПК, развитие глубокой переработки, за полное импортозамещение на продовольственном рынке, за здоровое питание и интеграцию науки, производства, бизнеса», — отметил Александр Никитин.

Глава региона также выразил особую благодарность Минсельхозу за возможность участвовать в качестве пилотного региона в развитии информационной системы цифровых сервисов АПК в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной платформы «Цифровая экономика Российской Федерации». Развитие цифровизации в сельском хозяйстве позволяет повысить эффективность производства, перейти российскому агропромышленному комплексу к высокотехнологичному производству и снижению зависимости от импорта.

В ходе встречи с министром сельского хозяйства России губернатор рассказал ему о создаваемом инновационном научно-технологическом центре «Мичуринская долина», который станет современным инструментом решения задач повышения продуктивности и конкурентоспособности российского агропромышленного комплекса, а также обеспечения эффективного импортозамещения на рынке растениеводческой продукции. Это крупнейшая федеральная площадка по трансформации всех научных знаний для развития инновационных форм бизнеса в агропромышленном комплексе.