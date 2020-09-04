Ханты-Мансийск, 4 сентября, 2020, 17:33 — ИА Регнум. В Югре установлен прожиточный минимум пенсионеров на 2021 год. Он увеличится на 5,7% по сравнению с 2020 годом и составит 13 457 рублей, сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Гаэтано Беллеи. Шутник

Отмечается, что прожиточный минимум пенсионеров устанавливается для региональной доплаты к пенсии тем, у кого её размер ниже суммы минимума. Общий размер доплат к пенсии за счёт окружного бюджета в 2021 году прогнозируется в размере 866 млн рублей.

«Региональная социальная доплата к пенсии выплачивается в размере разницы между величиной прожиточного минимума пенсионера и общей суммой материального обеспечения пенсионера», — уточнил директор департамента труда и занятости Югры Алексей Варлаков.