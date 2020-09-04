Ярославль, 4 сентября, 2020, 17:31 — ИА Регнум. У артистов Ярославской областной филармонии, выступающих в хоровой капелле «Ярославия», выявлен коронавирус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил один из артистов.

Коронавирус

Сейчас диагноз подтверждён у восьми человек, один из них в тяжёлом состоянии находится в реанимации.

«Капелла возобновила репетиции в 20-х числах июля. Они шли с соблюдением мер безопасности. Была дезинфекция, выдача масок. Затем началась подготовка к фестивалю «Преображение», и там уже участвовало более 50 человек, сложно было соблюдать дистанцию. Участвовали и приглашённые артисты. На концерте хор находился на сцене, все были очень близко друг к другу», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM артист-администратор Василий Ермолов.

В департаменте культуры Ярославской области подтверждают факт заболевания артистов, но не связывают его с фестивалем.

«Случаи заболевания короновирусной инфекцией среди сотрудников Ярославской филармонии действительно имеют место быть. У нас нет никаких оснований связывать факты выявления заболевания с прошедшим фестивалем «Преображение». Все мероприятия проходили с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в соответствии с нормами и требованиями Роспотребнадзора», — сказала заместитель директора департамента культуры Юлия Серова.

По словам Василия Ермолова, части артистов пришлось делать тесты на коронавирус за свой счет. Сейчас сотрудники хоровой капеллы находятся на самоизоляции. Ранее планировалось, что филармония возобновит концерты в начале октября. Не исключено, что из-за заболевания старт сезона будет отложен.