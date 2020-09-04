Москва, 4 сентября, 2020, 17:30 — ИА Регнум. Никаких конкретных фактов о так называемом отравлении российского блогера Алексея Навального Берлин, обвиняющий Москву, сообщил 4 сентября журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Эдуард Мане. Мальчик, пускащий мыльные пузыри (фрагмент). 1869

По словам главы МИД РФ, Москва в очередной раз запросила у Берлина данные по «отравлению».

Лавров пояснил, что Москва поинтересовалась, «планирует ли госпожа [федеральный канцлер Германии Ангела] Меркель, которая уже двое суток обвиняет нас в этом деянии, якобы в отравлении, но не может ничего предъявить», поручить дать ответ на запрос Генпрокуратуры РФ.

Лавров «Я уже теперь просто вынужден произнести вслух, что, по нашим данным, этот ответ задерживается из-за позиции министерства иностранных дел ФРГ».

Российский министр добавил, что ответ Берлин обещал дать ответ в ближайшее время.

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Напомним, Меркель очень быстро отреагировала на сообщения о том, что Навальный якобы был отравлен веществом типа так называемого «Новичка». Обвинения из её уст последовали в тот же день.

Запрос Генпрокуратуры РФ Берлин оставляет без ответа уже больше недели. Зато тема антироссийских санкций стала обсуждаться сразу же после сообщения из Бундесвера об «отравлении».