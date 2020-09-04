Москва, 4 сентября, 2020, 17:17 — ИА Регнум. Человечеству угрожает нехватка продуктов ко второй половине текущего столетия. Об этом 4 сентября заявил директор по маркетингу и развитию ПАО «ФосАгро» Михаил Стеркин на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Люк Филдес. Голодные и бездомные. 1874

Эксперт отметил, что ко второй половине XXI века население земли должно увеличиться на 2 млрд человек. Для того, чтобы обеспечить жителей планеты продуктами на сегодняшнем уровне необходимо развивать сельское хозяйство.

«Рост сельхозпродукции должен составлять 3% в год, а сейчас составляет 0,3% в год. В развивающихся странах дефицит продуктов питания составляет 270 млрд долларов», — сказал Стеркин.