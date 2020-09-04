Подгорица, 4 сентября, 2020, 16:45 — ИА Регнум. В течение августа 2020 в аэропортах Черногории (Подгорица и Тиват) было обслужено вдвое больше пассажиров по сравнению с июлем этого года. Об этом сообщила компания Aerodromi Crne Gore.

(сс) Petr Beran Самолет идет на посадку в аэропорту Тивата (Черногория)

«В августе в аэропортах Черногории было обслужено в два раза больше пассажиров, чем в июле, хотя наши ожидания были скромными из-за пандемии коронавируса, которая затронула весь мир», — заявили в компании.

В компании надеются на дальнейшее смягчение мер и восстановление авиасообщения с другими странами.