Ростов-на-Дону, 4 сентября, 2020, 16:43 — ИА Регнум. Совет Федерации окажет помощь по включению плана оздоровления реки Дон в федеральную программу. Об этом в ходе рабочей встречи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Иван Крылов. Берег Дона 1900-е годы

По её словам, вопрос оздоровления реки крайне важен не только для Ростовской области, но и для 15 российских регионов, через которые протекает Дон.

«Когда будут завершены научные исследования и подготовлены обосновывающие документы, Совет Федерации будет содействовать во включении в федеральные программы Цимлянского водохранилища, Дона, всего этого комплекса. Эта тема у нас на контроле — и мы будем её продвигать», — отметила Матвиенко.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным 24 августа донской губернатор доложил о существующих проблемах реки Дон и Цимлянского водохранилища.