Москва, 4 сентября, 2020, 16:33 — ИА Регнум. Российский истребитель МиГ-31 отогнал разведывательный самолет ВВС Норвегии, пытавшийся подойти к границе России над Баренцевым морем, сообщает 4 сентября Национальный центр управления обороной РФ.

IRONHIDE Истребитель-перехватчик МиГ-31

В воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота. Экипаж опознал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии.

«Четвертого сентября российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель», — указано в сообщении цель.

После того как норвежский самолёт изменил курс и стал уходить от границы России, истребитель МиГ-31 вернулся на базу.

«Весь полет российского истребителя МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркивают российские военные.

Нарушения госграницы РФ допущено не было.

Как сообщало, 3 сентября над Баренцевым морем произошел аналогичный случай.