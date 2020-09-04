Чебоксары, 4 сентября, 2020, 16:25 — ИА Регнум. В Чувашии сегодня, 4 сентября, в ходе рабочей поездки заместитель министра культуры России Ольга Ярилова посетила Чувашскую государственную филармонию. В настоящее время она находится в мемориальном комплексе «Победа», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Ольга Ярилова

Замминистра культуры России ознакомилась с ходом реконструкции Чувашской государственной филармонии. По данным региональных властей, работы планируется завершить к концу 2020 года, на реконструкцию в текущем году выделено 228 млн рублей, в том числе 98 млн рублей — из федерального бюджет.

«Республика преображается и это совершенно очевидно, жизнь здесь становится комфортнее, регион становится одним из самых красивейших в Российской Федерации», — отметила Ольга Ярилова.

В настоящее время заместитель министра культуры РФ вместе с врио главы Чувашии Олегом Николаевым находится в мемориальном парке «Победа». Они приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню в честь 75-летия Победы.

Как сообщало ИА REGNUM, Ольга Ярилова на встрече Олегом Николаевымобсудили перспективы сотрудничества в развитии высшего образования в сфере культуры и искусства. Было отмечено, что в этой сфере республика может стать «пилотом».