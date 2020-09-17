Мир продолжает бороться с пандемией коронавируса. Отдельные государства продолжают постепенно снимать противоэпидемические ограничения, однако опасность заражения сохраняется. На данный момент общее число заразившихся превысило 26 млн и продолжает расти. Эпидемиологи ожидают второй волны пандемии, которая может начаться уже в ближайшее время. При этом ряд стран, несмотря на крайне негативную реакцию США, проявил интерес к вакцине, разработанной российскими специалистами, и заявил о своём желании её приобрести. О событиях, связанной с борьбой с коронавирусом в мире, читайте в трансляции ИА REGNUM.

Обложка корона

16:13 04.09.2020 На Украине власти города Тернополя не остановили работу учебных заведений, как того требуют нормы «красной» зоны карантина. Об этом заявил мэр города Сергей Надал 4 сентября на заседании городского штаба, которое транслировалось в социальной сети Facebook. В украинском Тернополе школы продолжат работать вопреки карантину

16:16 04.09.2020 Врачи в защитных костюмах. Индия. (сс) Javed Anees

16:18 04.09.2020 Количество новых случаев заражения коронавирусом, выявленных в Ираке за сутки, впервые преодолело отметку в пять тыс., сообщает 4 сентября минздрав страны. В Ираке заявили о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки

16:57 04.09.2020 Посольство Сербии в Черногории потребовало от компетентных органов Черногории полной отмены ограничительных мер и тестов для въезда своих граждан. Ранее Черногория смягчила условия для граждан стран региона, входящих в «желтый список». Теперь въехать в Черногорию из Сербии, Албании, Косово, Боснии и Герцеговины и Северной Македонии можно не только с ПЦР-тестом, но и с положительным тестом на антитела IgG (не старше 30 дней) и с отрицательным результатом серологического теста на антитела IgM. Об этом: Сербия требует от властей Черногории отменить тесты для въезда граждан

17:08 04.09.2020 4 сентябрях на границе города Аржан в Хорватии и Виницы в Республике Босния и Герцеговина организована мирная манифестация недовольных ограничительными мерами, введёнными им целью предотвратить распространение коронавируса. Данные меры подразумевают ограничение передвижения через границы двух стран. Местные жители уже в течение нескольких месяцев не могут попасть на работу и в образовательные учреждения. Читайте также: На границе Хорватии и БиГ — митинг из-за закрытия границ в связи с COVID-19

17:12 04.09.2020 Британская фармацевтическая компания AstraZeneca 4 сентября начала клинические испытания вакцины от COVID-19 в Японии, сообщает информационное агентство Kyodo. Компания планирует начать поставки вакцины в страну в начале следующего года. Об этом: AstraZeneca готовится к поставке вакцины в Японию

17:26 04.09.2020 Турцию в 2020 году могут посетить порядка трёх миллионов российских туристов, что почти в два раза меньше прошлогоднего показателя, заявил председатель делегации Российско-турецкого делового совета Ахмет Паланкоев. Об этом: Турпоток из России в Турцию по итогам 2020 года может сократиться вдвое

18:06 04.09.2020 Защитная маска на бюсте. Германия. (сс) Allie_Caulfield

18:19 04.09.2020 Количество случаев заражения коронавирусом в Африке преодолело отметку в 1,275 млн, сообщает 4 сентября африканское представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на своей странице в Twitter. По данным представительства, число выявленных случаев коронавируса в странах континента достигло 1 275 906. Читайте также: ВОЗ: в Африке заразились коронавирусом более 1,275 млн человек

18:25 04.09.2020 В Киргизии не зарегистрировано ни одного случая смерти детей или подростков, у которых был выявлен коронавирус. Читайте подробнее: В Киргизии коронавирус выявили почти у полутора тысяч детей и подростков

19:01 04.09.2020 По данным навечер пятницы, в Италии умерли35 518человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на11(днем ранее — на 10). Выздоровели209 027человек, за сутки этот показатель увеличился на 537 (днем ранее — на 289). Число подтвержденных носителей выросло на 1733 (днем ранее — на 1397). Читайте также: Коронавирус в Италии: за месяц число заражённых выросло в 2,5 раза

19:06 04.09.2020 Правительство Италии должно пересмотреть методы распределения «антикоронавирусной» финансовой помощи, заявили в Счетной палате страны.В первые месяцы эпидемии оказывалась «широкая» поддержка, но теперь правительство должно помогать только тем, кто действительно продолжает страдать от экономических последствий эпидемии, полагают аудиторы. Подробности в материале: Счетная палата Италии призвала помогать лишь реально пострадавшим от COVID

19:30 04.09.2020 Сильвио Берлускони доставили в миланский госпиталь Святого Рафаила в порядке предосторожности, сообщили журналистам врачи экс-премьера Италии. Состояние 83-летнего политика не вызывает никаких опасений, но медики сочли нужным провести некоторые дополнительные тесты. О том, что лидер партии «Вперёд, Италия» сдал тест на коронавирус с положительным результатом, стало известно 2 сентября. Днем позже он был госпитализирован. Читайте также: Сильвио Берлускони доставили в миланский госпиталь на всякий случай

19:53 04.09.2020 ВОЗ призывает страны присоединиться к программе COVAX, направленной на помощь в закупке и справедливом распределении прививок для бедных стран. Некоторые страны, в том числе США, намерены поставлять вакцины только по двусторонним соглашениям. Подробности в материале: «Вакцинный национализм» продлит пандемию — глава ВОЗ

19:58 04.09.2020 Появилась новая информация о заражении коронавирусом на съёмках «Бэтмена» Производство кинокомикса «Бэтмен» не было возобновлено, всех сотрудников, занятых в съёмках, поместили на карантин. Об этом 4 сентября сообщил портал Comicbook.

20:16 04.09.2020 В новом учебном году в школах Италии следует отменить уроки хорового пения, заявил в интервью Rai 3 глава отделения микробиологии университета Падуи Андреа Кризанти.Заразиться коронавирусом можно на расстоянии двух метров, а при пении эта дистанция может даже увеличиться, в США уже зафиксирован по крайней мере один случай, когда один из хористов заразил сразу 50 человек, отметил эксперт. Читайте подробнее: Коронавирус в Италии: эксперты советуют не петь в школах хором

20:27 04.09.2020 «Мы пока не ожидаем повсеместной вакцинации до середины следующего года, — заявила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис на брифинге в Женеве. — Нам нужно увидеть, насколько действительно защищает вакцина… насколько она безопасна». Подробности в материале: Массовая вакцинация от COVID-19 невозможна до середины 2021 года — ВОЗ

20:29 04.09.2020 5 сентября в Риме пройдет митинг «антимасочников» — граждан, выступающих против продления режима ЧС в Италии и против сохранения санитарных ограничений, сообщили представители правой партии Forza Nuova («Новая сила»). Организаторы рассчитывают на участие двух тысяч человек. Они намерены потребовать «сохранения своих свобод» и выразить протест против «санитарной диктатуры», которая подобна диктатуре финансовой. Особенное недовольство у организаторов акции вызывают планы правительства обязать детей носить маски в школах. По мнению крайне правых политиков, дети в такой ситуации нуждаются в защите от произвола властей. Подробности в материале: Две тысячи «антимасочников» проведут протестный митинг в Риме

20:46 04.09.2020 Фармацевты Италии опасаются, что вакцину от гриппа не успеют привезти всем Опасность нехватки вакцины от гриппа в Италии осенью 2020 года является вполне реальной, с таким заявлением выступили в пятницу, 4 сентября, представители двух профильных национальных бизнес-ассоциаций.

20:55 04.09.2020 «Газа, вероятно, является самым густонаселенным местом на земле. Меры по сдерживанию такого жестокого вируса, как COVID-19, чрезвычайно сложно реализовать», — заявила журналистам Тамара аль-Рифаи, представитель агентства ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA). Подробности в материале: В ООН бьют тревогу из-за вспышки COVID-19 в секторе Газа

21:16 04.09.2020 По данным на вечер пятницы, 4 сентября, во Франции умерли 31 017 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 20 человек, сообщает национальная служба здравоохранения. За 24 часа в стране было зарегистрировано 8975 новых случая заболевания. Кривая роста подтвержденных положительных случаев заболевания имеет положительный наклон с начала лета. Около 5 тыс. больных получают лечение в больницах, 464 из них находятся в реанимации. По последним данным, за сутки это число выросло на 18 человек. Напомним, что с начала сентября из-за коронавируса во Франции закрылись 22 школы. Читайте подробнее: Коронавирус во Франции: число погибших достигло 30 тысяч

22:03 04.09.2020 На Кубе встретили первых туристов за несколько месяцев На Кубе встретили иностранных туристов впервые за несколько месяцев после карантина из-за эпидемии коронавируса, 4 сентября сообщает Prensa Latina. Самолет Air Canada прибыл в аэропорт Кайо-Коко, и перед трапом самолета расстелили красную ковровую дорожку. Air Canada Vacations обещает летать на Кубу еженедельно.

22:04 04.09.2020 В мире за последние сутки зафиксировано 285 387 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 6014 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Подробности в материале: ВОЗ: число инфицированных коронавирусом в мире превысило 26 миллионов

23:21 04.09.2020 Согласно отчету Министерства здравоохранения Ирана, общее число жертв заболевания в стране достигло 22 044. Подтвержденное число случаев коронавирусной инфекции в Иране составляет 382 772. Читайте подробнее: Число жертв COVID-19 в Иране превысило 22000

23:26 04.09.2020 Согласно отчету южноафриканского минздрава, в настоящий момент общее число случаев COVID-19 в стране составляет 635 078. Жертвами заболевания стали 14 678 человек, из них 115 — за последние 24 часа. Об этом: В ЮАР подтвердили более 635 тыс. случаев COVID-19

01:22 05.09.2020 Количество выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-COV-2 в Бразилии выросло до 4 091 801, включая подтвержденные за последние сутки — 50 163. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения страны. Об этом: В Бразилии за сутки выявили более 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

01:24 05.09.2020 В Объединенных Арабских Эмиратах выявили за сутки 612 новых случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава ОАЭ. Читайте также: В ОАЭ за сутки выявили 612 новых случаев COVID-19

01:49 05.09.2020 В Непале за прошедшие сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом нового типа с начала пандемии — 1354 человека, сообщил официальный представитель непальского минздрава на пресс-конференции. Об этом: В Непале за сутки выявили рекордное число случаев COVID-19

02:46 05.09.2020 В Ливане за прошедшие сутки выявили 527 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба ливанского минздрава. Читайте также: В Ливане число зараженных коронавирусом превысило 19 тысяч

03:06 05.09.2020 Властям Эквадора удалось сохранить более 65 тысяч рабочих мест во время пандемии коронавирусной инфекции, заявил эквадорский президент Ленин Морено в ходе обращения к нации. Об этом: В Эквадоре рассказали о количестве сохраненных рабочих мест в пандемию

03:37 05.09.2020 В Колумбии за прошедшие сутки выявили 8488 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба колумбийского минздрава. Читайте также: В Колумбии число зараженных коронавирусом превысило 650 тысяч

04:37 05.09.2020 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 168 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Об этом: В Южной Корее за сутки выявил 168 зараженных коронавирусом

05:57 05.09.2020 В Мексике за минувшие сутки выявили 6196 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава. Подробности в материале: В Мексике за сутки выявили более 600 случаев COVID-19

06:41 05.09.2020 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 13 910 случаев заражения коронавирусом. 10 300 пациентов уже здоровы. 551 человек умер от осложнений, вызванных COVID-19, из них трое — за последние сутки. Лечение от COVID-19 проходят 3059 человек. На фоне увеличения смертности в Косово существенно снизилось число выявленных случаев заражения, однако будет ли эта тенденция долгосрочной — неизвестно. Тревожным признаком является стабильно низкая интенсивность тестирования на коронавирус в крае и то, что даже в этих условиях от 20% до 50% протестированных оказываются носителями вируса. Подробности в материале: Коронавирус в Косово: за сутки выявили 119 носителей. Трое пациентов умерли

06:47 05.09.2020 В Аргентине за минувшие сутки выявили 10 684 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава страны. Читайте подробнее: В Аргентине число зараженных коронавирусом превысило 460 тысяч

07:19 05.09.2020 В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили три случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны. Читайте подробнее: В Новой Зеландии выявили за сутки три случая COVID-19

07:30 05.09.2020 50 973 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявлено с начала пандемии в Венесуэле, сообщила исполнительный вице-президент республики Дельси Родригес в эфире телеканала Venezolana de Television. По ее словам, за сутки в стране подтвердили еще 1096 подобных фактов. Читайте также: В Венесуэле число случаев заражения коронавирусом превысило 50 тысяч

07:32 05.09.2020 Около 23 млн учащихся во Вьетнаме вернулись в школы с началом учебного года, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, сообщает Вьетнамское новостное агентство. Читайте также: В школах Вьетнама начался учебный год вопреки пандемии COVID-19

07:38 05.09.2020 В Индии за прошедшие сутки выявили 86 432 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба индийского министерства здравоохранения. Об этом: В Индии число случаев COVID-19 превысило 4 миллиона

07:47 05.09.2020 Общее количество случаев выздоровления при коронавирусной инфекции в Перу достигло 498 523. Об этом сообщается на сайте минздрава республики. При этом в стране зарегистрировано в общей сложности 676 848 фактов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, включая 4327 — за последние сутки. Читайте также: В Перу число случаев излечения от COVID-19 приблизилось к 500 тысячам

07:50 05.09.2020 В Германии за прошедшие сутки выявили 1378 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает берлинский институт имени Роберта Коха. Читайте также: В Германии за сутки выявили более 1,3 тыс зараженных коронавирусом

07:58 05.09.2020 4 сентября глава Организации по делам студентов Ирана объявил, что все учащиеся университетов пройдут обследования на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19) по прибытии в учебные заведения 5 сентября. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте подробнее: Студенты иранских университетов пройдут обследования на наличие COVID-19

07:59 05.09.2020 Число летальных исходов от заболевания COVID-19 в Швеции за сутки увеличилось на три человека. Такие данные 4 сентября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 5 835 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 84 985 человек. За последние 24 часа их число увеличилось на 256 человек. Об этом: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались три человека

08:00 05.09.2020 4 сентября посол Ирана в России Казем Джалали и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассмотрели пути совместного производства вакцины от коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Об этом: Иран и Россия обсудили совместное производство вакцины от COVID-19

08:01 05.09.2020 За прошедшие сутки в Японии коронавирусом заразились 588 человек, сообщает информационное агентство Jiji Press. Читайте подробнее: SARS-CoV-2 в Японии: 588 новых случаев

08:05 05.09.2020 Еще 1965 случаев заражения коронавирусом SARS-COV-2 подтверждено за последние сутки в Чили, а их общее количество достигло 418 469. Об этом сообщает чилийский минздрав на своей странице в Twitter. Читайте подробнее: В Чили выявили почти 2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

08:26 05.09.2020 Странам, которые прислушиваются к США, следует относиться к российской вакцине от коронавируса по принципу «не доверяй, но проверяй», заявил 4 сентября госсекретарь США Майк Помпео в интервью «Шоу Хью Хьюитта». Об этом: Помпео объяснил союзникам США, как следует относиться к российской вакцине

08:27 05.09.2020 На сегодняшний день из фонда борьбы с пандемией COVID-19 на Украине фактически было потрачено 30% средств, заявил 4 сентября министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире программы «Подробности» на украинском телеканале «Интер». Подробности в материале: Из фонда борьбы с COVID-19 на Украине потрачено 30% средств — Минфин

08:31 05.09.2020 4 сентября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 118 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 22 044. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Об этом: В Иране COVID-19 унёс жизни 118 человек за последние 24 часа

08:35 05.09.2020 Директор оргкомитета «Токио-2020» Тосиро Муто сегодня заявил, что наличие вакцины от коронавируса не является обязательным условием для проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в следующем году, сообщает газета Mainichi. Подробности в материале: Игры в Токио могут пройти без вакцины

08:52 05.09.2020 Глава так называемой Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет (Михаил Денисенко) заразился коронавирусом, его госпитализировали в больницу. Об этом 4 сентября сообщили в пресс-службе возглавляемой Филаретом «Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата» (УПЦ КП). Об этом: Раскольник Филарет заразился коронавирусом и госпитализирован в больницу

08:56 05.09.2020 Правительство Японии утвердило кампанию по поддержке закусочных Go To Eat для тех префектур, где нет большого риска заражения коронавирусом, сообщает информационное агентство Jiji Press. Подробности в материале: Кафе в Японии спасут от разорения

08:56 05.09.2020 Число выявленных во Франции случаев заражения коронавирусом за сутки достигло рекордной отметки — 8 975, пишет 4 сентября газета The Guardian. Об этом: Во Франции зафиксировали новый суточный рекорд по коронавирусу

09:00 05.09.2020 В Узбекистане за сутки выявили 94 новых случая инфицирования коронавирусом, сообщили 5 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения. Читайте подробнее: Минздрав: в Узбекистане выявили 94 новых случая инфицирования SARS-CoV-2

09:33 05.09.2020 По данным министерства, с начала эпидемии в стране был выявлен 14 871 случай заражения, 609 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране впервые за долгое время скончались трое пациентов. Лечение проходит 2208 человек. 12 054 пациента уже здоровы. Подробности в материале: Коронавирус в Северной Македонии: за сутки выявили 109 носителей

09:33 05.09.2020 На Украине суточный прирост выявленных случаев инфицирования коронавирусом составил 2 836 инфицированных, сообщает 5 сентября специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны Украины, отслеживающий развитие эпидемии коронавируса. Подробности в материале: На Украине за сутки выявили свыше 2,8 тыс. инфицированных коронавирусом

10:13 05.09.2020 В Киргизии за сутки выявили 89 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили 5 сентября в республиканском штабе по борьбе с COVID-19. Об этом: В Киргизии за период эпидемии выявили более 44,3 тыс. зараженных SARS-CoV-2

11:06 05.09.2020 В Донецкой Народной Республике за сутки зарегистрировали 23 случая инфицирования коронавирусом, сообщили 5 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения. Читайте подробнее: В ДНР за весь период эпидемии выявили 2670 зараженных SARS-CoV-2

11:53 05.09.2020 Высшие учебные заведения Узбекистана вернутся к очной форме обучения во втором семестре. Об этом 5 сентября со ссылкой на заявление пресс-секретаря министерства высшего и среднего специального образования Фархода Бабашева сообщает Sputnik. Читайте также: Вузы Узбекистана планируют возобновить очное обучение во втором семестре

11:56 05.09.2020 Власти ряда городов Украины, в частности областных центров на западе страны Ивано-Франковска и Тернополя, подали в суд на правительство страны с требованием отменить незаконные, по их мнению, карантинные ограничения. Соответствующий иск подан в Окружной административный суд Киева. «Правительство не пересмотрело «красную» зону для нас… поэтому вчера мы подали заявление на Кабмин в Окружной административный киевский суд», — заявил прессе мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Мэр Тернополя Сергей Надал высказался еще жестче, заявив, что правительство таким образом хочет загнать западную Украину в блокаду, высказав мнение, что в исполнительной власти появились новые «постышевы» и «кагановичи». »Они хотят загнать в блокаду западную Украину, потому что та отстаивает украинский язык, выражает протест против преступного подорожания газа, электричества. Они действуют теми же методами, что и продотряды во время голодомора», — заявил Надал. Также он предупредил Киев, что украинцы будут защищаться: «Мы умеем это делать. Мы не позволим нас снова уничтожать — сознательно или вследствие преступной профессиональной непригодности». Читайте подробнее: Города Западной Украины подали в суд на правительство в Киеве

12:56 05.09.2020 В Армении режим чрезвычайного положения сменится карантином. Соответствующий законопроект на внеочередной сессии 4 сентября поддержал парламент страны, сообщает пресс-служба Национального собрания Армении. Об этом: В Армении режим ЧП сменят карантином

13:43 05.09.2020 38 новых носителей коронавируса выявлено в Белгородской области за минувшие сутки. Столько же пациентов выписано, сообщили 5 сентября в федеральном оперативном штабе. Подробности в материале: В Белгородской области подтвердили 38 случаев заражения коронавирусом

14:19 05.09.2020 В Белоруссии число выявленных случаев инфицирования коронавирусом достигло 72 663, сообщили 5 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения. Читайте подробнее: Минздрав Белоруссии отчитался об эпидемиологической ситуации с COVID-19

15:27 05.09.2020 50 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки выявили в вооруженных силах Украины, сообщили 5 сентября в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ. Читайте также: В ВСУ выявили 50 новых случаев инфицирования коронавирусом

15:27 05.09.2020 Оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана принял решение о смягчении карантинного режима, сообщает 4 сентября Sputnik. Читайте также: В Азербайджане смягчат карантинный режим

16:59 05.09.2020 В аэропорту столицы Центральноафриканской Республики (ЦАР) городе Банги 5 сентября приземлился самолет МЧС Российской Федерации, на борту которого находился груз гуманитарной помощи. Об этом сообщил ТАСС представитель посольства Российской Федерации в ЦАР. Подробности в материале: Самолёт МЧС РФ с грузом гуманитарной помощи приземлился в ЦАР

18:33 05.09.2020 Правительство Японии разрабатывает закон об инфекционных заболеваниях, сообщает информационное агентство Jiji Press. Читайте подробнее: Лечение на дому: в Японии примут закон о вирусах

19:08 05.09.2020 Турция добилась «огромных успехов» в сфере здравоохранения, и это стало еще более ясно в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, заявил 5 сентября, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия городской больницы Гезтепе имени Сулеймана Ялчина. Читайте подробнее: Эрдоган рассказал об «огромных успехах» Турции в сфере здравоохранения

19:48 05.09.2020 В Японии за сутки зарегистрировали 599 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 5 сентября газета Yomiuri. Зараженные выявлены в 33 из 47 префектур Японии. Читайте подробнее: В Японии за сутки выявили 599 случаев заражения коронавирусом

19:55 05.09.2020 В Британии за прошедшие сутки выявили 1813 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют обнародованные 5 сентября данные министерства здравоохранения страны. Об этом: В Британии за сутки выявили более 1,8 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

22:12 05.09.2020 Разведка Соединенных Штатов может собирать данные об исследованиях о борьбе с коронавирусом, которые ведутся в России, Китае и Иране. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники. Об этом: США могут собирать данные о разработках России по COVID-19 — NYT

23:09 05.09.2020 За истекшие 24 часа на территории Ирана от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 110 пациентов. Об этом сообщила 5 сентября представитель минздрава страны Сима Садат Лари в эфире государственного телевидения. Об этом: В Иране за сутки от COVID-19 умерли 110 пациентов

01:28 06.09.2020 В Израиле за прошедшие сутки скончались 14 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба израильского минздрава. Подробности в материале: В Израиле число жертв осложнений COVID-19 превысило 1000

03:31 06.09.2020 В Эквадоре за прошедшие сутки выявили 870 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба эквадорского минздрава. Читайте подробнее: В Эквадоре за сутки выявили 870 случаев COVID-19

03:50 06.09.2020 Более 12 тысяч жителей Гондураса выздоровели после заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба минздрава страны. Об этом: Более 12 тысяч жителей Гондураса выздоровели от COVID-19

04:29 06.09.2020 В Колумбии за прошедшие сутки выявили 8394 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба колумбийского минздрава. Об этом: В Колумбии за сутки выявили более 8000 зараженных коронавирусом

04:47 06.09.2020 В Южной Корее за прошедшие сутки выявил 167 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Подробности в материале: В Южной Корее за сутки выявили 167 случаев COVID-19

05:11 06.09.2020 В Бразилии за прошедшие сутки скончались 682 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба бразильского минздрава. Подробности в материале: В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 126 тысяч

06:06 06.09.2020 Кампания перед всеобщими выборами стартовала в Новой Зеландии, сообщает агентство Reuters. Об этом: В Новой Зеландии началась предвыборная кампания

07:14 06.09.2020 В Египте за прошедшие сутки выявили 130 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба египетского минздрава. Читайте также: В Египте за сутки выявили 130 случаев COVID-19

07:17 06.09.2020 В Мьянме за минувшие сутки скончался еще один пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает министерство здравоохранения и спорта страны. Об этом: Еще один пациент в Мьянме умер от COVID-19

07:47 06.09.2020 Режим карантина продлили в наиболее пострадавшем в Австралии от коронавирусной инфекции штате Виктория, сообщает Reuters. Об этом: В австралийском штате Виктория продлили карантин

07:50 06.09.2020 Состояние здоровья главы так называемой Украинской православной церкви Киевского Патриархата Филарета удовлетворительное, у него диагностировали воспаление легких. Об этом 5 сентября на странице «патриарха» Филарета в социальной сети Facebook сообщила его пресс-служба. Подробности в материале: В «киевском патриархате» уточнили состояние здоровья «патриарха» Филарета

07:50 06.09.2020 5 сентября скончался прокурор Хмельницкой области Олег Синишин, у которого был диагностирован COVID-19, сообщил 5 сентября глава Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрий Габинет на своей странице в социальной сети Facebook. Об этом также сообщает пресс-служба прокуратуры области. Читайте подробнее: На Украине от осложнений COVID-19 умер прокурор одной из областей

09:21 06.09.2020 87 новых случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в Киргизии, сообщается 6 сентября в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с COVID-19. Об этом: В Киргизии с начала эпидемии COVID-19 выявили 44403 случая заражения

09:22 06.09.2020 В Узбекистане выявили 106 новых случаев инфицирования коронавирусом. По состоянию на 10:00 (08:00 мск) 6 сентября в республике зарегистрировали 43 476 инфицированных SARS-CoV-2, сообщается в пресс-службе министерства здравоохранения. Подробности в материале: В Узбекистане выявили 106 новых случаев заражения SARS-CoV-2

10:07 06.09.2020 На Украине за сутки выявили 2107 случаев инфицирования коронавирусом. За весь период эпидемии — 135 894 случая. Соответствующая информация была предоставлена 6 сентября системой мониторинга распространения эпидемии коронавируса на сайте СНБО Украины. Читайте подробнее: На Украине за сутки зарегистрировали свыше 2,1 тыс. заражений SARS-CoV-2

13:03 06.09.2020 В Донецкой Народной Республике зарегистрировали шестнадцать новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 6 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения. Об этом: В ДНР за весь период эпидемии выявили почти 2,7 тыс. зараженных SARS-CoV-2

13:40 06.09.2020 В Армении суточный прирост выявленных случаев инфицирования коронавирусом составил 134 новых случая, сообщается 6 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения. Читайте подробнее: В Армении зарегистрировали еще 134 случая инфицирования коронавирусом

13:54 06.09.2020 37 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали за сутки в вооруженных силах Украины, сообщает 6 сентября пресс-служба командования медицинских сил ВСУ. Читайте подробнее: В ВСУ число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 37

15:13 06.09.2020 В Приднестровье выявили семнадцать новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 6 сентября в пресс-службе министерства внутренних дел. Читайте также: В Приднестровье выявили 17 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2

15:48 06.09.2020 По состоянию на 6 сентября в Белоруссии зарегистрировали 72 859 инфицированных коронавирусом, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения. Подробности в материале: В Белоруссии выявили еще 196 инфицированных коронавирусом

17:05 06.09.2020 Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время совещаний требует от руководства органов здравоохранения ускорить разработку вакцины от коронавируса, пишет The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме. Читайте также: Трамп потребовал ускорить разработку вакцины от коронавируса — WP

18:51 06.09.2020 В Брюсселе сотрудники полиции разогнали протестующих против ограничительных антивирусных мер, в том числе обязательного ношения масок. Об этом сообщает газета Le Soir. Подробности в материале: В Брюсселе разогнали протестующих против антивирусных ограничений

20:10 06.09.2020 За сутки в Японии выявили 451 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает 6 сентября информационное агентство Jiji Press. Читайте подробнее: В Японии за сутки выявили более 450 случаев заражения коронавирусом

22:58 06.09.2020 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 14 118 случаев заражения коронавирусом. 10 546 пациентов уже здоровы. 563 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них семеро — за последние сутки. Лечение от COVID-19 проходят 3010 человек. Читайте также: Перед началом учебного года учителя в Косово сдадут тесты на коронавирус

23:15 06.09.2020 По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 15 090 случаев заражения, 617 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране впервые за долгое время скончались трое пациентов. Лечение проходят 2238 человек. 12 235 пациентов уже здоровы. Об этом: Коронавирус в Македонии: за сутки выявили 92 носителя

00:40 07.09.2020 В Турции за прошедшие сутки выявили 1578 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба турецкого минздрава. Читайте также: В Турции за сутки выявили более 1,5 тыс. случаев COVID-19

01:14 07.09.2020 В Ливане за минувшие сутки выявили 415 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны. Читайте также: В Ливане выявили 415 случаев COVID-19 за сутки

01:54 07.09.2020 Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на западе Ирана, сообщает Геологическая служба США. Подробности в материале: Землетрясение произошло на западе Ирана

02:01 07.09.2020 Более 200 сотрудников Организации Объединенных Наций заразились коронавирусом нового типа на территории Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на письмо координатора от ООН по гуманитарной помощи в Сирии Имрана Ризы. Читайте подробнее: Более 200 сотрудников ООН заразились коронавирусом в Сирии

02:10 07.09.2020 На территорию Греции смогут прибыть не более 500 граждан России в неделю. Читайте подробнее: Власти Греции на две недели открыли границу для российских туристов

02:58 07.09.2020 В Израиле за минувшие сутки выявили 1708 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба израильского минздрава. Читайте подробнее: В Израиле число случаев COVID-19 превысило 130 тысяч

03:34 07.09.2020 В Бразилии за прошедшие сутки умерли 447 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба бразильского министерства здравоохранения. Подробности в материале: В Бразилии за сутки умерли 447 пациентов с COVID-19

03:58 07.09.2020 Жителям Чили запретили собираться и отмечать национальные праздники из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба чилийского минздрава. Подробности в материале: В Чили запретили собираться на праздники из-за коронавируса

04:45 07.09.2020 В Южной Корее уже пятый день снижаются темпы роста числа зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте подробнее: В Южной Корее выявили 119 случаев COVID-19 за сутки

05:20 07.09.2020 Количество погибших от последствий заболевания COVID-19 в мире составило более 882 тыс. человек. Об этом: В мире выявлено более 27 миллионов случаев заражения SARS-CoV-2

05:31 07.09.2020 В Мексике за прошедшие сутки выявили 4614 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава страны. Об этом: В Мексике за сутки выявили более 4,5 тысячи случаев COVID-19

05:56 07.09.2020 Около 500 предприятий объявили о банкротстве в Японии с начала пандемии коронавирусной инфекции, передает телеканал NHK. Читайте также: Около 500 предприятий обанкротились в Японии с начала пандемии

06:10 07.09.2020 Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») не склонен доверять прогнозу о значительном сокращении численности населения к 2100 году. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM выводы авторов глобального научного исследования, он пояснил: «Я не склонен доверять подобным прогнозам. Кажется, что автор путем какой-то математической модели рассчитал депопуляцию России, руководствуясь лишь современными показателями демографических процессов. Как правило, в такие расчеты сама жизнь вносит большие поправки…» Подробности в материале: Руководство к действию: о сокращении населения РФ к 2100 году

06:10 07.09.2020 В Мьянме за прошедшие сутки выявили 45 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает министерство здравоохранения и спорта страны. Подробности в материале: В Мьянме за сутки выявил 45 зараженных коронавирусом

06:39 07.09.2020 В Германии за прошедшие сутки выявили 814 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные берлинского института имени Роберта Коха, ведущего подсчет инфицированных. Читайте также: В Германии число случаев COVID-19 превысило 250 тысяч

07:08 07.09.2020 Министр финансов Гондураса Марко Миденс заразился коронавирусом нового типа. Об этом политик сообщил на своей странице в Twitter. Читайте подробнее: Глава минфина Гондураса заразился коронавирусом

07:10 07.09.2020 Состояние здоровья главы Украинской православной церкви Киевского Патриархата Филарета удовлетворительно. у него диагностировали воспаление легких. Фото: еcerkva.info

07:17 07.09.2020 В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили четыре случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава. Подробности в материале: В Новой Зеландии выявили за сутки четырех зараженных коронавирусом

07:27 07.09.2020 По данным университета Хопкинса, по состоянию на утро 7 сентября от COVID-19 скончались 882 053 человека, выявленных случаев коронавируса — 27 002 323.

07:31 07.09.2020 Глава турецкой провинции Анталья Эрсин Языджи рассказал, что после возобновления авиасообщения с РФ 10 августа на территорию региона прилетели более 336 тысяч туристов из России, у восьмерых из них был выявлен коронавирус.

08:01 07.09.2020 Индонезия испытывает ежедневный всплеск случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает CNN Indonesia. Читайте также: В Индонезии ежедневно растёт число носителей SARS-CoV-2

08:01 07.09.2020 Общее число выявленных на планете подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 27 миллионов. Об этом 7 августа сообщает американский университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Об этом: Число выявленных в мире случаев заражения коронавирусом превысило 27 млн

08:08 07.09.2020 За истекшие сутки на территории Мексики было выявлено свыше 4,6 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 сентября сообщил заместитель министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети Twitter. Об этом: В Мексике за сутки выявили свыше 4,6 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

08:10 07.09.2020 Товарооборот России и Китая с января по август текущего года сократился на 3,2%, составив $68,62 млрд, сообщили в Главном таможенном управлении КНР. Об этом: Товарооборот России и КНР за восемь месяцев сократился на 3,2%

08:16 07.09.2020 На сегодняшний день в Перу общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 689 тысяч. Об этом 7 сентября сообщает минздрав страны на своей странице в соцсети Twitter. Подробности в материале: Число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Перу превысило 689 тысяч

08:22 07.09.2020 За последние сутки в Канаде было выявлено 400 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 сентября сообщает канадский минздрав. Подробности в материале: В Канаде за сутки выявили 400 случаев заражения SARS-CoV-2

08:26 07.09.2020 В вооружённых силах Южной Кореи продолжают выписывать из больниц военнослужащих, у которых ранее был выявлен COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Подробности в материале: В Южной Корее увеличилось число военных, вылеченных от COVID-19

08:26 07.09.2020 Система здравоохранения Грузии лучше подготовилась к вспышке распространения коронавируса, чем это было еще несколько месяцев назад. Такое заявление, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 6 сентября сделала заместитель министра здравоохранения страны Тамар Габуния. Читайте также: Степень мобилизации медицинских учреждений в Грузии высока — минздрав

08:27 07.09.2020 За истекшие 24 часа на территории Бразилии было выявлено свыше 14,5 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 7 сентября сообщает минздрав страны. Подробности в материале: В Бразилии за сутки выявили свыше 14,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

08:30 07.09.2020 В Индии число выявленных случаев коронавируса составило 90 802, и теперь эта страна вышла по показателю выявленных случаев на второе место в мире, уступая лишь США.

08:37 07.09.2020 Общее количество выявленных на территории Индии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки возросло более чем на 90 тыс. и превысило 4,204 млн, в результате чего страна вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом. Об этом 7 сентября свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире. Подробности в материале: Индия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом

08:38 07.09.2020 В Абхазии скончался пятый пациент с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Читайте также: В Абхазии умерла 74-летняя женщина с COVID-19

08:49 07.09.2020 Среди свыше 336 тыс. жителей России, которые прибыли в Анталью после того как РФ и Турция возобновили авиасообщение, у восьми из них была выявлена коронавирусная инфекция. Об этом 7 сентября сообщил губернатор данной турецкой провинции Эрсин Языджи. Читайте также: У восьми прилетевших в Анталью граждан России выявили коронавирус

08:50 07.09.2020 В Южной Корее одобрили проект четвертого дополнительного бюджета. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники. Читайте подробнее: В Южной Корее одобрили проект четвертого дополнительного бюджета

08:53 07.09.2020 Борьба президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с голосованием на выборах главы государства по почте может в итоге навредить Республиканской партии, заявил лидер республиканцев в Палате представителей, конгрессмен Кевин Маккарти. Читайте также: Республиканцы предупредили Трампа об опасности критики голосования по почте

08:54 07.09.2020 За минувшие 24 часа на территории Австралии было выявлено 45 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 сентября сообщает минздрав страны. Читайте подробнее: В Австралии за сутки выявили 45 случаев заражения коронавирусом

09:07 07.09.2020 В столице Индии с 7 сентября возобновил свою работу метрополитен города, который в марте нынешнего года был закрыт по причине пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 7 сентября сообщает руководство метро Нью-Дели на своей странице в соцсети Twitter. Подробности в материале: В Нью-Дели с 7 сентября возобновлена работа метрополитена

09:18 07.09.2020 В Грузии в течение последних суток выявили 34 случая заражения коронавирусом. Об этом 7 сентября сообщили на сайте Stopcov.ge. Читайте также: В Грузии за сутки выявили 34 носителя коронавируса

09:23 07.09.2020 Российская сторона рассчитывает, что встреча лидеров пяти стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании — состоится при благоприятной эпидемической обстановке. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью крупнейшей газете Кипра Phileleftheros. Читайте подробнее: Лавров рассказал, когда состоится очный саммит «пятёрки» Совбеза ООН

09:29 07.09.2020 В настоящее время шведскими властями осуществляются дополнительные закупки вакцины против сезонного гриппа. Агентство общественного здравоохранения Швеции опасается, что имеющегося количества доз может не хватить на всех желающих сделать прививку. Об этом 6 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio. В результате пандемии коронавирусной инфекции во всем мире наблюдается повышенный спрос на вакцину против сезонного гриппа. Шведские медицинские службы проявляют предосторожность и уже начинают закупать новые партии вакцин. По словам микробиолога Мии Бриттинг, работающей в Агентстве общественного здравоохранения, в настоящее время власти заняты вопросом дополнительных закупок, чтобы удовлетворить потребности регионов страны, если вакцины не хватит на всех желающих. Об этом: В Швеции опасаются нехватки вакцины от сезонного гриппа

09:33 07.09.2020 У сотрудников Службы государственной безопасности Швеции есть все основания полагать, что экстремистские группы, выступающие за разжигание насилия на территории страны, используют тему пандемии коронавирусной инфекции в своей пропаганде. Об этом со ссылкой на старшего аналитика спецслужбы Ан-Зу Хагстрём 6 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio. По словам Хагстрём, сотрудники ее ведомства видят, что в настоящее время на территории Швеции свои злонамеренные цели пытаются реализовать сторонники трех экстремистских течений: левого, правого и исламистского толка. Она дает понять, что цель их деятельности заключается в попытке раскачать ситуацию и разжечь насилие в обществе. «Пандемия используется в пропаганде, мы имеем дело с тем событием, которое используется всеми тремя экстремистскими течениями при формулировании своего нарратива», — заявила Хагстрём. Читайте также: В Швеции считают, что экстремисты используют тему пандемии в своих целях

09:42 07.09.2020 За сутки на Украине от последствий заражения коронавирусом скончался 31 человек. Об этом: За сутки на Украине выявили 2174 случаев заражения коронавирусом

10:11 07.09.2020 За последние сутки в Узбекистане было выявлено свыше 299 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны. Читайте также: В Узбекистане за сутки выявили 229 случаев заражения коронавирусом

10:16 07.09.2020 Италия в период эпидемии. Фото: russian.news.cn

10:45 07.09.2020 Рост темпов распространения коронавируса в Грузии не должен быть поводом для паники. Об этом директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе 6 апреля рассказал в эфире телеканала «Имеди». Читайте подробнее: Угроза коронавируса: жителей Грузии призвали носить маски

11:24 07.09.2020 На Украине создадут дополнительные места для размещения больных COVID-19, поскольку суточный прирост числа заражённых в стране приближается к 3 тыс. Подробности в материале: На Украине намерены подготовить еще 15 тыс. коек для пациентов с COVID-19

11:37 07.09.2020 Число случаев заражения SARS-CoV-2 в Индонезии за сутки выросло на 2880, сообщает Detik. Подробности в материале: В Индонезии выявили свыше 196 тысяч носителей SARS-CoV-2

11:46 07.09.2020 Информацию о том, что число заразившихся коронавирусом в мире превысило 27 миллионов человек, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин: «К сожалению, по-прежнему нет стандартизации методик, понятий и терминов, связанных с COVID-19. Тем более что нахождение вирусов в организме зависит от количества обследований. Больше обследований — больше и находок. Хотя в последнее время, пожалуй, отработана лишь давно известная технология оценки выявления смертности при эпидемиях, когда берется просто общее количество смертей за месяц и сравнивается это со средним количеством смертей за предыдущие три (пять) лет. Это наводит на мысль о реальном вкладе вируса в смертность…». Читайте также: Уже политика: о 27 миллионах людей, заразившихся коронавирусом

11:49 07.09.2020 Данные о безопасности и эффективности вакцины от коронавируса российского производства «Спутник V» предоставил Индии ее разработчик — Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Об этом 7 сентября сообщает газета The Indian Express со ссылкой на официальные источники. Читайте подробнее: Индия получила от России данные о безопасности вакцины «Спутник V»

12:53 07.09.2020 Люди в масках. Италия. Фото: russian.news.cn

12:55 07.09.2020 Власти Малайзии закрыли въезд в страну гражданам, имеющим долгосрочные визы, из 23 стран, сообщает Antara. Об этом: Малайзия запретила въезд в страну гражданам 23 государств

13:01 07.09.2020 За сутки коронавирус выявили у трёх украинских силовиков. Подробности в материале: В ВСУ за сутки выявили три новых случая заражения SARS-CoV-2

13:04 07.09.2020 Футболисты «Манчестер Сити» РиядМарез и Эмерик Лапорт заразились коронавирусом. Подробности в материале: Два футболиста «Манчестер Сити» заразились коронавирусом

13:09 07.09.2020 Мировая экономика из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, к 2025 году может потерять около $35 триллионов. Такое мнение высказал профессор Австралийского национального университета Уоррик Маккиббин. Читайте также: Пандемия может нанести ущерб мировой экономике на $35 трлн — Bloomberg

13:11 07.09.2020 Разрешение выехать из Грузии в Турцию на сезонную работу получили 4453 грузинских гражданина. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба Агентства занятости Аджарии. Об этом: Названо число жителей Грузии, которым разрешили выехать в Турцию

13:24 07.09.2020 В Индонезии назвали преимущество государства перед странами-членами Организации исламского сотрудничества (ОИС) в разработке вакцины против COVID-19, сообщает Kompas. Подробности в материале: Индонезия лидирует в разработке вакцин среди стран ОИС

13:40 07.09.2020 Школьник в маске. Москва. Фото: russian.news.cn

13:52 07.09.2020 Предварительно ущерб мировой экономике оценили $35 трлн. Уверен, что Россия отделается легким испугом, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода. Подробности в материале: Ущерб мировой экономике от пандемии: Россия отделается лёгким испугом

14:07 07.09.2020 В украинский город Умань может приехать около 3 тыс. паломников, рассказал глава МВД Украины Арсен Аваков. Читайте также: Глава МВД Украины спрогнозировал число хасидов-паломников в Умани

14:18 07.09.2020 Лечение больного COVID-19 в Мексике. Фото: russian.news.cn

14:24 07.09.2020 Глава Комиссии Европарламента по связям с Белоруссией Роберт Бедронь на слушаниях в понедельник в подкомитете ЕП по правам человека заявил о смене белорусами самоидентификации. «Протесты, которые мы видим в Белоруссии, — речь там идет не только о государственных изменениях, но и о глубоких культурных изменениях, пересмотре самоидентификации белорусского народа. Белорусы все больше считают себя европейцами», — сказал Бедронь.

14:26 07.09.2020 Некоторые школы Кении могут вновь открыться в ноябре на фоне снижения числа случаев заражения коронавирусом, хотя ранее в стране отрицали возможность продолжения 2020 учебного года: Читайте подробнее: В Кении назвали вероятную дату открытия школ

14:29 07.09.2020 Вторая волна коронавируса не страшна сама по себе, появилась вакцина. Экономика страдает от карантина, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. Читайте также: Вторая волна коронавируса не страшна: экономика страдает от карантина

14:31 07.09.2020 В Киргизии за последние сутки зафиксировано 55 новых случаев коронавирусной инфекции, 134 человека вылечились. Читайте подробнее: В Киргизии выявили 55 новых случаев COVID-19

14:41 07.09.2020 Стокгольмский регион перешел из состояния режима повышенной готовности к обычной форме работы государственных органов и аварийных служб. Главной причиной отказа от чрезвычайного состояния системы управления и реагирования послужила стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции в столице. Об этом 7 сентября сообщило новостное агентство SVT Nyheter. Столичные власти подчеркнули, что количество новых выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 не является столько большим, как в начале весны. Более того, в настоящее время в медицинских учреждениях Стокгольма помощь медиков получают порядка 30 пациентов с установленным диагнозом COVID-19. В тоже время власти подчеркивают, что отказ о режима повышенной готовности вовсе не означает снижение уровня мониторинга ситуации. Подробности в материале: В Стокгольме прекращено действие режима повышенной готовности

14:42 07.09.2020 В Грузии срок обязательного нахождения в карантине по коронавирусу может быть сокращен до восьми дней. Об этом агентству «ИнтерпрессНьюс» 7 сентября рассказала заместитель министра здравоохранения страны Тамар Габуния. Читайте также: В Грузии могут сократить срок обязательного карантина до восьми дней

14:46 07.09.2020 Власти Тайваня выразили готовность играть более активную роль в борьбе с пандемией в мире, в частности посредством пожертвований средств индивидуальной защиты более чем 80 странам, включая Индонезию, сообщает Antara. Об этом: Тайвань готов играть более активную роль в борьбе с COVID-19 в мире

14:47 07.09.2020 В столице Южной Кореи продолжают закрываться места общественного питания и интернет-кафе. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании Real Estate 114. Подробности в материале: За три месяца в Южной Корее закрылись более 21 тыс. объектов малого бизнеса

14:50 07.09.2020 На Украине большинство жителей страны носит маски, но не верит в опасность коронавируса Читайте подробнее: Большинство жителей Украины не верят в опасность коронавируса — опрос

14:50 07.09.2020 Правительство Швеции, контролируемое «Социал-демократами» и «Зелёными», а также сотрудничающие с ними «Либералы» и «Центристы» договорились об увеличении финансирования социальных расходных статей бюджета в течение последующих двух лет. В частности, речь пойдёт о выделении средств на поддержание системы ухода за пожилыми людьми. Об этом 7 сентября сообщило новостное издание SVT Nyheter. «Прошу прощения, но это чертовски большие инвестиции в систему всеобщего благосостояния», — прокомментировал премьер-министр Швеции Стефан Лёвен. В ходе пресс-конференции лидер «Социал-демократов» Стефан Лёвен и его коллега лидер «Центристов»Анни Лёф сообщили журналистам, что увеличение расходов на содержание домов престарелых составит порядка четырёх миллиардов шведских крон в год. Ещё четыре миллиарда в 2021—2022 гг. пойдут в регионы для финансирования местных систем здравоохранения. Подчеркивается, что причиной повышенного финансирования социальных обязательств государства послужила пандемия коронавирусной инфекции, когда нагрузка на систему здравоохранения показала многие недостатки сложившейся практики оказания медицинской помощи.

14:52 07.09.2020 Жесткая бюджетная политика позволили российской экономике получить гораздо меньший урон от пандемии коронавируса, чем это было бы возможно при других обстоятельствах, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков. Читайте подробнее: Экономика РФ понесёт меньший урон: позволит бюджетная политика

15:01 07.09.2020 В Аджарии, в городах Батуми и Кобулети первые две недели ученики будут учиться дистанционно. Это заявление, как передает «Общественное телевидение», 7 сентября сделал премьер-министр Грузии Георгий Гахария после завершения заседания межведомственного комитета. Об этом: В двух городах Грузии школьнику начнут учиться дистанционно — Гахария

15:12 07.09.2020 С 15 сентября все иностранные граждане при пересечении границы Грузии будут обязаны предъявлять результаты ПЦР-теста на коронавирус, сделанные в течение последних 72 часов. Это объявление, как передает «Общественное телевидение», 7 сентября сделал премьер-министр Грузии Георгий Гахария после завершения заседания межведомственного комитета. Об этом: В Грузии ввели дополнительное условие для въезда иностранцев

15:23 07.09.2020 Число летальных исходов от заболевания COVID-19 в Швеции за прошедшие выходные увеличилось на два человека. Такие данные 7 сентября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 5 837 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 85 558 человек. За 5 и 6 сентября их число увеличилось на 573 человека. Читайте подробнее: В Швеции за выходные от COVID-19 скончались два человека

15:36 07.09.2020 Длительность обязательного карантина по коронавирусу в Грузии сократили до восьми дней. Это заявление, как сообщает «Общественное телевидение», 7 сентября сделал премьер-министр страны Георгий Гахария по завершении заседания межведомственного комитета по защите населения от SARS-CoV-2. Читайте также: В Грузии сократили длительность обязательного карантина по коронавирусу

15:47 07.09.2020 Министерство иностранных дел Черногории сообщило, что получила пожертвование от Японии в размере 800 000 евро на закупку медицинского оборудования с целью укрепления системы здравоохранения страны в борьбе с инфекционными заболеваниями, включая COVID-19. Читайте подробнее: Япония выделила Черногории 800 тысяч евро на покупку медобороудования

15:49 07.09.2020 Круизная туристическая компания MSC Cruises запускает специальную программу «Спасибо медработникам!». Для медиков по всему миру и членов их семей будут действовать скидки на путевки до 50%. Читайте также: Морские круизы для медиков стали почти в два раза дешевле

15:51 07.09.2020 Пошив защитных масок в Иране. (сс) Mohammad Mohsenifar. Fars News Agency

16:26 07.09.2020 На территории Швеции письменные инструкции для инфицированных людей, которые в свою очередь могут распространять вирус SARS-CoV-2 и дальше, различаются от одного региона к другому. В частности, речь идет об отсутствии единых требований по соблюдению самоизоляции. Об этом 7 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio. Как выяснили журналисты издания, в Швеции многие регионы призывают своих жителей, которые могли заразиться инфекцией, избегать всех социальных контактов в течение двух недель. Однако данная рекомендация не действует на территории лена Евлеборг. Если у человека, проживающего в Евлеборге, тест на COVID-19 показал положительный результат, он должен сообщить об этом своему близкому окружению, с которым он контактировал непосредственно перед выявлением заболевания. Однако в рекомендациях медиков Евлеборга не сказано, что зараженному человеку следует избегать социальных контактов. По словам Весслена, достаточно следовать общим советам по сохранению социальной дистанции. Подробности в материале: SR: в Швеции не действуют единые рекомендации для пациентов с COVID-19

16:52 07.09.2020 Цель Всемирного банка по снижению числа людей, живущих в условиях крайней бедности, до уровня менее 3% от всего мирового населения к 2030 году сталкивается с большими трудностями из-за серьезного удара, нанесенного развивающимся экономикам пандемией коронавируса. Об этом сообщил вице-президент Всемирного банка Акихико Нисио в интервью агентству Kyodo. Об этом: Пандемия ударит по самым бедным — Всемирный банк

17:40 07.09.2020 Устройство для мытья рук в Бенине (Африка). (сс) Adoscam.

17:43 07.09.2020 В Африке число выявленных случаев заражения коронавирусом вплотную приблизилось к 1,3 млн, сообщает 7 сентября Twitter африканского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По данным организации, на континенте выявлено 1 299 843 случая заражения коронавирусом. Читайте также: ВОЗ: в Африке заражены коронавирусом почти 1,3 млн человек

18:09 07.09.2020 Институт общественного здравоохранения Черногории на 7 сентября сообщил об обработке 380 ПЦР-тестов, из них было 106 позитивных тестов. Читайте подробнее: В Черногории отмечается стремительный рост новых носителей коронавируса

18:52 07.09.2020 Институт имени Жана Жореса подготовил первое во Франции социологическое исследование, посвященное тем, кто активно протестует против ношения защитных медицинских масок, передает «Агенство Франс Пресс». «С одной стороны, мужчин, требующих отмены обязательного ношения масок, меньше, чем женщин. На последних приходится 63% недовольных. С другой стороны, эти люди в большинстве своем относятся к старшему поколению. Уровень их образования довольно высок: в среднем это два года обучения в университете», — говорится в исследовании. Напомним, что протесты против обязательного ношения медицинских масок начались во Франции в конце августа. Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа президент Франции Эммануэль Макрон выступил в защиту ношения маски, чтобы избежать усиления циркуляции вируса. Читайте также: 63% жительниц Франции высказались против ношения масок

18:52 07.09.2020 Краков. Польша. (сс) Silar

19:06 07.09.2020 В лагере для нелегальных мигрантов «Мория» в скученных условиях проживает около 12 000 человек, в основном беженцев с Ближнего Востока. Об этом: В греческом лагере мигрантов выявили заражение коронавирусом

19:17 07.09.2020 Нынешняя пандемия коронавируса — не последняя, сообщил 7 сентября журналистам гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Об этом: Глава ВОЗ о COVID-19: «Это не последняя пандемия»