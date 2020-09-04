Тамбов, 4 сентября, 2020, 16:05 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 4 сентября, при посещении единственной в стране школы фермеров разрезали в честь предстоящего Дня садовода яблочный пирог, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики

Tambov.gov.ru В Тамбовской области

В Тамбовской области сегодня с рабочим визитом находится министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев. Он провел совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса, а также посетил ряд объектов АПК.

Вместе с губернатором Александром Никитиным министр сельского хозяйства ознакомился с опытом работы единственной в стране Школы фермеров-садоводов, которая создана в Мичуринском районе на базе «Центра развития садоводства имени доктора сельскохозяйственных наук профессора Виктора Муханина». Но сначала — разрезали огромный яблочный пирог в честь предстоящего Дня садовода, который ежегодно торжественно отмечается в регионе, но в этом году, из-за пандемии, пройдет в онлайн-формате 18 сентября.

Руководство страны ставит задачу создавать единые научно-производственные объединения, и школа фермеров с ней явно справляется, говорят региональные власти: объединяет на одной площадке науку, образование и бизнес. Дмитрий Патрушев высоко оценил работу образовательного центра, который в тесном сотрудничестве с Мичуринским ГАУ проводит обучение и переподготовку аграриев, а также разрабатывает бизнес-проекты в сфере садоводства. С момента открытия школы в 2018 году обучение в ней прошли более 150 начинающих фермеров со всей страны.

Для аграриев здесь проводится экспресс-обучение по пяти основным направлениям — защита растений, питание, обрезка и формирование плодовых деревьев, питомниководство, ягодоводство. Учебная база максимально приближена к объектам обучения. В инфраструктуру школы помимо учебных аудиторий входят плодовые и ягодные сады, учащиеся имеют возможность пользоваться необходимой сельхозтехникой.

Площадки Школы фермеров располагаются на базе агрофирмы «СадМашСервис». Директор агрофирмы — президент Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала Игорь Муханин продемонстрировал гостям плодовые насаждения, питомник, а также учебные аудитории.

Тамбовская область активно расширяет площади садов и ягодников. Губернатор считает эту отрасль перспективной для экономики региона.

«Обучение передовым, инновационным технологиям ведения садоводства является важным элементом в дальнейшем развитии отрасли», — сказал Александр Никитин.