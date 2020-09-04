Москва, 4 сентября, 2020, 16:05 — ИА Регнум. Федеральная резервная система США (ФРС США) допустила крах фондового рынка для того, чтобы не допустить краха доллара. Об этом 4 сентября заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев на телеканале «Россия 24».

Андрей Грук ИА Красная Весна ФРС

«Не знаю, сможет ли Трамп и правительство американское заставить ФРС дальше заниматься всеми этими вещами. Дело в том, что у ФРС совершенно другие интересы. Скажем, они несколько расходятся с интересами американского государства», — заявил Матвейчев.

«ФРС, в принципе, интересует общемировой рост. И, конечно, поскольку Америка была локомотивом мировой экономики, важно было поддерживать и американские акции. Но себя саму загубить, девальвировать доллар на каком-то этапе и таким образом очень серьёзно потерять (люди убегут в другие валюты) — это очень большая угроза для ФРС как таковой. Если люди уйдут в другие, более надёжные валюты — это потеря огромного количества рынков, это потеря монополии финансовой, это слишком большие риски», — пояснил он.

3 июня американский рынок акций пережил сильнейшее падение с начала июня 2020 года. В частности, акции компании Apple, чья стоимость до этого превысила 2 трлн долларов, упали на 8%, что означает потери почти в 180 млрд долларов.